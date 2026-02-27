[헤럴드경제=나은정 기자] 사지도 않은 물품 구매 비용으로 신용카드 사용 승인이 통보되는 무단 결제 피해 사례가 전남 지역에서 추가로 확인됐다.

27일 전남 여수경찰서에 따르면 이달 중순 이후 여수경찰에 보이차, 건강식품 등 구입비로 카드 결제가 승인됐다는 피해 신고가 4건 접수됐다. 피해 금액은 한차례 200만∼300만원 수준으로, 여수에서만 총 3000만원에 달하는 것으로 파악됐다.

이에 앞서 순천에서는 현재까지 10건의 신고가 접수됐다. 냉장고, 안마의자 등을 구입한 것으로 나타난 무단 결제 피해 금액은 9200만원 상당으로, 피해 규모가 늘었다.

상당수는 피해자들의 요구로 카드 결제가 취소됐지만, 새벽 시간대 승인된 일부 경우 인지하지 못했다면 실제 피해로 이어질 가능성이 있었던 것으로 나타났다.

경찰은 이번 사건이 카드 분실이나 탈취보다는 개인정보를 활용한 범죄일 가능성에 무게를 두고 있다. 특히 범행 과정에서 개인정보 유출과 명의 도용, 허위 가맹점 등록, 대포폰 사용 등이 결합한 범행일 개연성이 큰 것으로 보고 가맹점주, 결제대행사 등 결제시스템 접근 흐름을 파악하고 있다.

아울러 경찰은 순천, 여수 등 인접 지역에서 비슷한 시기에 유사한 수법의 범행이 발생한 점을 토대로 병합 수사 방안도 검토 중이다. 두 지역을 제외한 전남 다른 시·군에서 신고가 접수된 곳은 아직 없다고 경찰은 전했다.

경찰 관계자는 “현재까지 동일범 여부는 확인되지 않았지만 수법 등으로 미뤄 연관성은 충분히 의심할 만하다”며 “전남경찰청 차원의 병합 수사 필요성을 검토하고 있다”고 말했다.