부산은행·경남은행·한국벤처투자·기보 4자 협약 체결 유튜브 생중계 벤처정책·투자 설명회 개최 기보·소진공 방문해 정책 집행 현장 점검

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 부산을 찾아 동남권 벤처생태계 활성화를 위한 현장 소통에 나섰다.

중소벤처기업부는 27일 부산에서 동남권 벤처펀드 및 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 협약식과 벤처정책·벤처투자 설명회, 정책 집행 현장 점검 일정을 진행했다고 밝혔다.

이날 부산은행, 경남은행, 한국벤처투자, 기술보증기금은 부산은행 본점에서 동남권 벤처펀드 조성과 벤처생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

4개 기관은 동남권 벤처기업 상생금융 지원, 지역 벤처생태계 활성화, 동남권 벤처펀드 조성 및 운용 협력 등을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

한성숙 장관은 “이번 협력은 지역 주요 금융기관과 정책금융기관이 지역 벤처·스타트업을 체계적으로 지원하는 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다”며 “지역 금융기관과의 협력을 강화해 지역 벤처기업에 대한 투자·금융 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

이어 중기부는 부산창조경제혁신센터에서 동남권 벤처캐피탈 간담회와 유관기관 합동 ‘동남권 벤처정책·벤처투자 설명회’를 연이어 개최했다. 간담회에는 KB인베스트먼트, 인라이트벤처스, BNK벤처투자 등 수도권과 동남권에서 활동하는 운용사들이 참석해 지역 벤처투자 발전 방향을 논의했다.

설명회는 지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회의 일환으로 진행됐으며, 중기부 공식 유튜브를 통해 생중계됐다. 전북, 대구·경북권, 중부권에 이어 동남권에서 개최됐으며, 향후 서남권, 제주, 강원 등으로 이어질 예정이다.

설명회에는 한국벤처투자, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 창조경제혁신센터, 한국벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회, 한국엔젤투자협회 등 7개 기관이 참여해 지원사업을 소개하고 1대1 상담을 진행했다. 또한 나우아이비캐피탈, 인터베스트 등 10개 벤처캐피탈이 참여해 동남권 벤처기업 대상 투자 상담도 병행했다.

한 장관은 “동남권은 수도권과 함께 대한민국 벤처생태계의 또 하나의 축으로 성장할 잠재력이 큰 지역”이라며 “비수도권 전 지역이 각자의 성장 잠재력을 발휘할 수 있도록 지역 수요에 맞는 정책을 마련하겠다”고 강조했다.

한편 한 장관은 이날 정책자금을 집행하는 일선 기관인 기술보증기금 본점과 소상공인시장진흥공단 부산전용교육장을 방문해 정책자금 지원 현황을 점검하고 현장 직원들의 애로사항을 청취했다.