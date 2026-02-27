[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존커머스(대표 장성원)가 운영하는 ‘골프존마켓’이 봄 골프 시즌을 맞이해 3월 5일까지 ‘2026 골프대전 사전 행사’를 진행한다고 27일 밝혔다.

2026 골프대전 사전행사는 상반기 최대 규모 골프용품 할인 이벤트인 ‘골프대전’의 사전 이벤트다. 이날부터 3월 29일까지 진행되는 페이백 프로모션 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 결제 금액의 50%를 골프존 통합 마일리지로 돌려준다.

3월 5일까지는 10만 원 이상 구매 고객 중 추첨을 통해 총 10명에게 50만 골프존 통합 마일리지를 제공한다. 골프존마켓 온라인몰에서 20만 원 이상 구매 후, 매장에서 픽업하는 고객에게 1만원을 할인해 주는 픽업 할인 프로모션도 함께 진행된다.

골프존커머스 황운태 사업부장은 “사전 행사를 통해 새 시즌을 맞이하는 골퍼들이 즐겁고 실속 있는 쇼핑 경험을 하기 바라며, 본 행사 역시 풍성하고 유용한 혜택이 마련돼 있으니 많은 관심과 기대 바란다”고 밝혔다.

골프대전 이벤트 및 상품 관련 자세한 사항은 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.