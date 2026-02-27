임직원 자녀 138명, 대표 축하 메시지도 허윤홍 대표, 일·가정 조화 조직문화 강조

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 올해 초등학교 입학을 앞둔 임직원 자녀들에게 ‘입학 축하 선물’을 전달했다고 27일 밝혔다.

이번 초등학교 입학 자녀 축하선물 전달은 GS건설의 가족친화경영 실천의 일환으로 진행했다. 임직원 자녀의 초등학교 입학이라는 뜻 깊은 순간을 함께 축하하고, 회사가 아이들의 성장을 응원한다는 취지로 마련됐다.

올해 3월 초등학교 입학을 앞둔 GS건설 임직원 자녀 138명에게 대표이사 명의의 축하 메시지와 입학 시 학교에서 준비해 오도록 안내하는 물품 중심으로 총 24종의 학용품 세트가 전달됐다.

GS건설 대표 명의의 축하 메시지에는 “GS건설은 사람들이 안전하고 편안하게 생활할 수 있는 건물과 길, 도로를 만드는 회사”라는 소개와 함께 “여러분의 미래도 GS건설이 만드는 공간처럼 단단하고 멋지게 만들어지길 바란다”는 응원이 담겼다.

올해 자녀의 초등학교 입학을 앞둔 직원은 “아이에게 꼭 필요한 학용품들로 구성된 선물을 입학 전 미리 받아보면서, 회사에서 직원들을 세심하게 신경 쓰고 있다는 느낌을 받았다”라고 말했다.

허윤홍 GS건설 대표는 평소 “임직원이 일과 가정에서 모두 행복할 수 있어야 회사도 지속 성장할 수 있다”며 가족친화적 조직문화의 중요성을 강조해 왔다. 이에 GS건설은 일과 가정이 조화롭게 균형을 이루는 다양한 활동을 지속적으로 확대해 나가고 있다.

올해 초에는 2025년 준공한 현장의 직원 및 가족 200여명을 엘리시안 강촌에 초청해 안전하게 현장을 마무리해 준 데 대해 감사의 마음을 전하며 격려하는 행사가 마련됐다. 자유로운 분위기에서 대표와 직원 및 가족들이 스키를 타고, 식사를 함께하며 격식 없이 소통하는 행사가 진행돼 참석자들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.