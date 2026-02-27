KT&G 매장 4곳서 2종 우선 출시

[헤럴드경제=김진 기자] KT&G는 궐련형 전자담배 ‘릴 에이블 3.0’을 오는 28일 출시한다고 밝혔다. 판매처는 릴 미니멀리움 KT&G 타워점, 현대동대문점, 스타필드수원점, 현대송도점 등 4곳이다.

신제품은 충전 및 예열 소요 시간을 줄인 것이 특징이다. 완전 충전까지 걸리는 시간은 이전 모델 대비 절반이 줄어든 1시간 내외다. 예열시간은 약 10초 앞당겼다. 사용 중 일시정지, 사용 모드 전환, 3회 연속 사용 등 장점은 그대로다.

외관에는 메탈 소재를 적용했다. 색상은 오우드 그레이, 플래티넘 실버, 유노이아 블루, 선셋 핑크 4종이다. 오우드 그레이, 플래티넘 실버 2종을 우선 선보인다. 가격은 6만8000원이다.

KT&G는 오는 4월 서울 소재 편의점과 온라인 몰로 판매처를 넓힐 계획이다. 5월에는 전국 편의점에서 판매한다. 김동필 KT&G NGP사업본부장은 “앞으로도 차별화된 제품으로 궐련형 전자담배 시장에서 리더십을 강화할 것”이라고 말했다.