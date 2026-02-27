1년 5개월만에…평균 2.8% 올라 “비용 상승에 가맹점주 지속 요청”

[헤럴드경제=김진 기자] 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 3월 1일부터 일부 메뉴 가격을 인상한다고 27일 밝혔다.

단품 기준 43개 품목이 평균 2.8% 인상된다. 주요 인상 품목은 싸이패티류 버거(300원), 빅싸이순살 치킨(1000원), 순살강정(100원), 탄산음료(300원) 등이다. 이에 따라 ‘싸이버거’ 단품은 4900원에서 5200원으로, ‘후라이드빅싸이순살’은 1만1900원에서 1만2900원이 된다. ‘케이준떡강정’은 4300원에서 4400원으로, 탄산음료(R)는 1600에서 1900원으로 각각 오른다.

닭가슴살·불고기·비프패티류 버거, 뼈치킨 및 와우순살 치킨, 사이드 메뉴를 포함한 55개 품목은 기존 가격을 유지한다.

이번 가격 인상은 지난 2024년 10월 이후 약 1년 5개월 만이다. 맘스터치 관계자는 “지난 1년 5개월간 누적된 원재료비 및 물류비 상승과 고환율 기조, 인건비 등 제반 비용이 오르면서 가맹점주들의 가격 조정 요청이 계속됐다”고 설명했다.

이어 “가맹점의 수익 보전 지원 및 실질적인 수익성 개선을 위한 불가피한 결정”이라며 “인상 품목 최소화를 위해 노력하는 한편, 인상 폭과 대상 품목에 대해 복수의 가맹점주협의회와 충분한 협의를 거쳐 확정했다”고 덧붙였다.

맘스터치는 지난해 브라질에서 발병한 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 글로벌 계육 가격이 15% 이상 급등했을 때도 가격을 인상하지 않았다. 지난해 7월부터 올해 2월 현재까지 8개월간 원가 인상분 96억원을 가맹본부가 전액 부담하며 원료 공급가와 소비자 판매가를 모두 동결해 왔다. 원가 인상분은 계육 원가 인상분 88억원과 버거 번, 비프패티, 피클 등 주요 원부재료의 원가 인상분 8억원이다.

또 맘스터치 본사는 지난해와 올해 3차례에 걸친 셰프 협업 비용을 전액 부담했다. 올해 4월까지는 가맹점 매출 제고를 위해 비프버거 그리들과 스파쿨 음료 장비 등 설비 무상 지원에 20억원을 투자할 예정이다.