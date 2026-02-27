[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 26일 시청 국제의전실에서 유리 예르비아호(Jyri Järviaho) 주한핀란드대사를 만나 부산과 핀란드 간 북극항로 등 협력 확대 방안에 대해 논의했다고 27일 밝혔다.

이날 접견에는 김경덕 시 행정부시장과 유리 예르비아호 주한핀란드대사, 안띠 니에멜라(Antti Niemelä) 주한핀란드대사관 공관차석, 오세정 주부산 핀란드 명예영사 등이 참석했다. 이번 방문은 유리 예르비아호 대사가 ‘2026 드론쇼 코리아’ 개막식 참석을 계기로 부산을 찾으면서 이루어졌다.

김 부시장은 “최근 기후변화와 글로벌 물류 환경 변화로 북극항로의 전략적 중요성이 커지고 있다”며 “부산은 북극항로 활성화에 선제적으로 대응하고 있다”고 밝혔다. 핀란드는 해양·선박 분야의 높은 기술력을 보유하고 있으며, 특히 쇄빙선 기술이 발달해 있어 조선·해양 분야 협력이 중요하다고 강조했다.

유리 예르비아호 대사는 “핀란드 내에서는 불안정한 국제 정세와 기후변화 등의 영향으로 북극항로에 대한 신중한 시각도 존재하지만 장기적인 관점에서 대비가 필요하다는 점에는 공감한다”고 밝혔다.

또 양측은 부산-헬싱키 직항노선 개설과 관련한 교류 확대 필요성에 대해서도 의견을 나눴다. 김 부시장은 코로나19와 국제 정세 등으로 직항 개설이 지연된 데 대해 아쉬움을 표하며, 직항이 개설될 경우 관광·경제·문화 분야 교류가 크게 확대될 것으로 기대한다고 밝혔다. 이에 양측은 직항노선 개설에 대해 중장기적 관점에서 협력 방안을 모색하기로 했다.

유리 예르비아호 대사는 부산의 스마트시티 정책과 첨단 산업 육성 전략에 깊은 관심을 표하며, “핀란드 역시 혁신 기술과 지속가능성을 중심으로 도시 발전을 추진하고 있는 만큼, 양측이 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가길 기대한다”라고 밝혔다.