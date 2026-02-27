내달 3일부터 ‘한상 CEO 토크 콘서트’ 개최
[헤럴드경제=윤호 기자]미국·독일·홍콩 등 8개국에서 활동 중인 동포기업 대표들이 국내 청년들을 만나 해외 취업과 글로벌 진출 경험을 공유한다.
재외동포청(청장 김경협)은 다음달 3일 인천대학교 및 5일 재외동포웰컴센터에서 ‘한상 CEO 초청, 청년 해외 진출 토크콘서트’를 개최한다고 27일 밝혔다. 국내 청년 인턴을 채용한 해외 동포기업 대표들이 현지채용 과정과 글로벌 시장 경험을 직접 들려줄 예정이다.
동포기업 대표들은 ▷글로벌 리더로서의 비전 ▷현지 시장 도전 및 위기 극복 사례 ▷해외 취업전략 등 국내청년들에게 실질적으로 도움이 되는 정보를 전달할 예정이다. 토크콘서트는 온라인 사전 신청을 통해 관심 있는 청년이라면 누구나 참여할 수 있다.
김경협 재외동포청장은 “우리 청년들이 세계에서 활약 중인 동포 CEO들의 경험을 통해 새로운 가능성을 발견하길 바란다”며 “앞으로도 700만 재외동포 네트워크를 활용해 청년들의 해외 진출을 실질적으로 지원하는 사업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
