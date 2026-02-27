2026학년도 편입 인원 1070명 증가… 인서울 8.7% 확대 합격전략 설명회서 상위권 대학 연쇄 이동 분석 공유 강남·신촌·노원·부평 직영학원 및 인강 1대1 관리 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌 편입이 2027학년도 대비 3월 신규 개강반을 개설하고 수험생 모집에 나섰다.

에듀윌 편입은 지난 21일 서울 역삼동에서 합격전략 설명회를 개최한 데 이어, 3월 신규 개강반을 통해 본격적인 수험생 모집을 시작한다고 27일 밝혔다.

설명회에는 예비 수험생과 학부모들이 참석해 최근 편입 시장 동향과 대학별 모집 트렌드를 확인했다. 에듀윌 측에 따르면 2026학년도 대학 편입 모집 인원은 전년 대비 1070명 증가했다. 특히 서울 주요 대학의 모집 인원은 8.7% 늘어난 것으로 나타났다. 의대 정원 확대와 상위권 대학 간 연쇄 이동 영향이 반영된 결과라는 분석이다.

현장에서는 대학별 합격 데이터와 상위권 대학 이동 흐름을 토대로 한 전략 제시와 1대1 컨설팅이 진행됐다. 참석자들은 최상위권 대학의 지원 패턴과 전형별 유불리 요소를 점검하며 학습 계획을 구체화했다.

오프라인 학원 수강생과 온라인 강의 수강생 모두를 대상으로 유선 및 소셜미디어를 활용한 1대1 학습 상담도 지원한다. 강남, 신촌, 노원, 부평 등 전국 직영 캠퍼스에서는 수험생별 맞춤 관리 체계를 운영해 학습 지속성과 성과 관리를 강화하고 있다.

임하니 에듀윌 온라인사업본부 실장은 “수험생들이 3월부터 목표 대학 진학을 체계적으로 준비할 수 있도록 강사진과 학습 관리 시스템을 통해 지원하겠다”고 밝혔다.