충북 기술중소기업 대상 공제 가입 확대 추진 설명회·맞춤 상담 운영… 지역 네트워크 연계 홍보 강화 “분쟁·출원 비용 지원으로 기술경쟁력 뒷받침”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 충북 지역 기술혁신형 중소기업의 지식재산(IP) 경쟁력 강화를 위해 이노비즈협회 충북지회와 손을 맞잡았다.

기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 26일 충청북도청에서 이노비즈협회 충북지회(회장 안준식)와 ‘지식재산공제사업 활성화를 통한 공동발전 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 기업 지원 인프라와 지역 네트워크를 연계해 충북 지역 기술중소기업의 지식재산공제 가입을 확대하고, 공제사업에 대한 인지도를 높이기 위해 마련됐다.

지식재산공제사업은 중소·중견기업의 특허, 상표, 디자인 등 지식재산 관련 비용 부담을 완화해 기술경쟁력 확보를 지원하는 제도다. 2019년 기보가 국내 최초로 도입했다. 공제 가입기업이 납입한 부금을 기반으로 기금을 조성하고, 지식재산권 분쟁이나 국내외 출원 등 사유가 발생할 경우 해당 비용을 지원하는 방식이다.

기보는 이를 통해 기업이 지식재산 리스크에 선제적으로 대응하고, 안정적인 연구개발과 사업화를 이어갈 수 있도록 지원하고 있다.

협약에 따라 기보는 충북 지역 기술혁신형 중소기업을 대상으로 지식재산공제 설명회와 맞춤형 상담을 운영할 계획이다. 충북지회는 지역기업 네트워크를 활용해 공제사업 홍보를 지원한다. 양 기관은 협업을 통해 지역 중소기업의 지식재산 역량을 강화하고, 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

안준식 이노비즈협회 충북지회장은 “지식재산공제사업이 기술혁신형 중소기업의 경쟁력 강화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며 “이번 협약을 계기로 지역기업들이 공제제도를 적극 활용할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

권세왕 기보 지식재산공제센터장은 “이노비즈협회 충북지회의 지역기업 네트워크를 적극 활용해 지식재산공제 인지도를 높이고 신규 가입 홍보를 강화할 계획”이라며 “지역 중소기업의 공제 가입 확대와 기술경쟁력 제고에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.