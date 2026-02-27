국내 15곳, 해외 8곳 현장 배치 해외사업 확장 행보, 직원 역량 강화 차원

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 2026년 상반기 신입사원을 대상으로 한 해외 직무교육(OJT) 프로그램을 10년만에 재개한다고 27일 밝혔다.

대우건설은 6주간의 입문교육 및 직무교육을 마친 신입사원 42명을 국내외 현장에 순차로 배치해 3개월간 현장 실무 교육을 실시할 예정이다.

글로벌 건설 시장에서 요구되는 실무형 인재를 양성하고, 해외 사업 경쟁력을 한층 강화하기 위한 전략적 인재 육성 프로그램의 일환으로 추진됐다. 실무 중심 교육 과정으로 운영되며 현장 배치는 직무 특성에 맞춰 진행된다.

국내에서는 건축사업 분야 신입사원들을 전국 15개 건축 현장에 23일 전원 배치했다. 공정·품질·원가·안전 관리 전반에 대한 기초 역량을 집중적으로 강화할 계획이다. 토목, 플랜트 및 안전 분야 신입사원 전원은 25일부터 순차적으로 해외 현장 8곳에 전략 배치하고 있다.

토목사업 분야 신입사원은 싱가포르 도시철도 현장과 이라크 신항만 1단계 현장 및 침매터널 현장에 투입된다. 침매터널 공사는 고난도 해상 토목 기술이 요구되는 분야로, 글로벌 경쟁력을 갖춘 토목 엔지니어로 성장할 수 있는 기회가 될 전망이다.

플랜트사업 분야 신입사원은 나이지리아, 모잠비크, 투르크메니스탄 등 대규모 플랜트 현장에 배치된다. 설계-구매-시공 등 전 과정을 직접 체험하며 핵심 실무 역량을 축적하게 된다.

안전직 신입사원은 해외 대형 플랜트 사업이 진행 중인 나이지리아 현장에 배치해 글로벌 수준의 안전관리 체계를 현장에서 직접 경험하도록 할 계획이다. 이를 통해 국제 기준에 부합하는 안전관리 역량을 강화하고, 해외 프로젝트 수행에 필수적인 리스크관리 능력도 동시에 배양한다는 방침이다.

이번 프로그램은 현지 프로젝트 매니저 및 선배 직원과의 멘토링, 협력사와의 협업, 다문화 이해 등을 포함한 종합 교육 프로그램으로 운영된다. 신입사원들은 다양한 국가와 문화 속에서 프로젝트를 수행하며 글로벌 비즈니스 환경에 대한 이해를 높이고 문제 해결 능력과 커뮤니케이션 역량을 동시에 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

대우건설은 과거에도 해외 OJT 프로그램을 통해 다수의 글로벌 전문가를 배출한 바 있으나, 대주주 변경 및 코로나 등 대내외 경영 환경 변화로 약 10년간 운영이 중단됐다. 최근 해외 수주 확대와 글로벌 사업 비중 증가에 따라 해외 현장 경험을 갖춘 인재 확보의 필요성이 커지면서 프로그램을 재개하게 됐다.

대우건설 관계자는 “해외 OJT는 대우건설의 미래 경쟁력을 책임질 글로벌 리더를 육성하기 위한 투자”라며 “현장 중심 경영 기조와 해외 수주 확대에 발맞춰 세계 무대에서 경쟁력을 갖춘 건설 인재를 지속적으로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 아시아·중동·아프리카 등 다양한 지역에서 인프라 및 플랜트 사업을 수행하며 글로벌 사업 포트폴리오를 확대하고 있다.