[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 임주환이 쿠팡 물류센터에서 근무하는 모습을 목격했다는 글이 뒤늦게 확산되며 그의 근황에 관심이 집중되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 지난해 8월 경기 이천 지역 쿠팡 물류센터에서 임주환을 봤다는 목격담이 재조명됐다.

최초 글 작성자는 ‘대박! 어제 이천 4센터에 임주환 쿠팡 뛰러 왔대’라는 제목의 글에서 “직접 사인을 받은 사람도 있었다”, “다른 센터에서도 근무했다는 이야기를 들었다”며 구체적인 목격담을 전해 관심을 끌었다.

해당 글엔 “출고 업무를 하며 묵묵히 열심히 일하는 모습이 인상적이었다”며 “열심히 일하는 모습에 호감이 갔다” 등 다른 이들의 목격담도 이어졌다.

이에 온라인상에서는 “공백기에도 성실하게 생활하는 모습이 대단하다”, “어떤 자리에서도 최선을 다하는 모습이 멋지다”는 응원이 이어졌다.

임주환은 2003년 MBC 시트콤 ‘논스톱’으로 데뷔, 드라마 ‘오 나의 귀신님’, ‘함부로 애틋하게’ 등에 출연해 이름을 알렸다. 2023년 KBS2 드라마 ‘삼남매가 용감하게’ 종영 이후 2024~2025년 연극 ‘킬롤로지’, ‘프라이드’ 등 연극 무대에 꾸준히 오르며 활동을 이어갔다. 지난해에는 영국 드라마 ‘갱스 오브 런던’ 시즌3에 깜짝 출연해 화제를 모으기도 했다.