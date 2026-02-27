온라인 장보기 경쟁력 강화 위한 MOU 체결 연내 카카오 쇼핑에 롯데마트 서비스 공개 롯데마트, ‘제타’로 온라인 그로서리 시장 강화

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오가 롯데마트와 손잡고 연내 카카오 쇼핑에서 온라인 장보기 서비스를 선보인다. 양사는 온라인 장보기 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 기반으로, 온라인 마트 쇼핑의 협력 모델을 발전시킨단 방침이다.

카카오는 롯데마트·슈퍼와 온라인 장보기 경쟁력 강화를 위한 전략적 MOU를 체결했다고 27일 밝혔다. 협약식에는 정신아 카카오 대표이사와 차우철 롯데마트·슈퍼 대표를 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다. 카카오와 롯데마트는 협약식에서 온라인 장보기 서비스 협력 방향과 역할 범위, 향후 사업 추진 방안을 논의했다.

양사는 이번 MOU를 통해 신선식품과 배송 역량을 결합한 온라인 마트 쇼핑을 제공할 예정이다. 이어 고객 기반을 확대하고, 커머스 경쟁력을 강화하기 위한 협력을 이어간다.

먼저 카카오는 이번 MOU를 바탕으로 카카오 쇼핑의 장보기 경쟁력을 강화한다. 카카오톡 쇼핑 탭과 톡딜 등 주요 커머스 지면에서 롯데마트 상품을 상시 선보인다.

또 카카오톡 내에서 손쉽게 장보기를 완료할 수 있도록 이용 편의성을 높인다. 특히 과일·채소·축산·수산물 등 장보기 수요가 높은 신선식품을 비롯해 냉장·냉동 식품, 생활필수품 등 일상 소비 중심 상품 포트폴리오를 확대한다. 이용자가 일상에서 자연스럽게 이용할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하겠단 취지다.

이어 롯데마트는 ‘제타 스마트 센터’를 중심으로 온라인 장보기 서비스 역량을 고도화하고 있다. 이는 오카도(Ocado)와의 파트너십을 바탕으로 구축한 센터다.

롯데마트는 올해 부산 ‘제타 스마트센터’ 오픈을 기점으로 부산·경남 지역에 새벽 배송과 초단기 배송 서비스를 시작할 예정이다. 이후 수도권으로 서비스 범위를 확대해 온라인 그로서리 시장 성장 기반을 강화한다.

롯데마트는 높은 트래픽을 보유하고 있는 카카오 플랫폼과의 협업으로 차별화된 고객 서비스를 마련하겠단 방침이다. 카카오톡 채널을 활용한 오프라인 매장 방문 유도, 양사 회원 대상 혜택 제공, 마트 단독 기획 자체 브랜드(PB) 상품 판매 등 온·오프라인을 연계한 협력 방안도 추진한다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 “롯데마트가 쌓아온 신선식품 경쟁력에 카카오의 편리함을 더해, 고객의 일상을 함께하는 ‘장보기 동반자’가 되어 온라인 장보기의 새로운 표준을 만들겠다”며 “앞으로도 롯데마트는 그로서리 역량과 다양한 파트너와의 협력을 통해 온·오프라인 경계 없이 고객이 편하게 이용할 수 있는 통합 쇼핑 환경을 만들고, 그로서리 마켓의 선두 주자가 되겠다”고 말했다.

정신아 카카오 대표이사는 “이번 협력은 카카오톡 기반의 커머스 경험을 신선식품과 생활필수품을 포함한 일상 속 장보기 영역으로 확장하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 이용자가 일상에서 필요로 하는 상품을 빠르고 편리하게 받아볼 수 있도록 배송과 상품 경쟁력을 강화하고, 다양한 파트너와의 협업을 통해 카카오의 커머스 생태계를 확대하겠다”고 말했다.