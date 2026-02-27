기존 SWIFT 방식서 기와체인으로 대체 해외송금 수수료·처리 속도 개선 확인

[헤럴드경제=김광우 기자] 블록체인 및 핀테크 전문 기업 두나무는 하나금융그룹과 블록체인 기술을 활용한 해외송금 서비스에 대한 기술검증(PoC)을 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다.

이번 PoC는 하나은행 국내외 지점 간 기존 국제금융통신망(SWIFT) 방식으로 주고받던 송금 전문을 두나무가 개발한 레이어2 블록체인인 ‘기와(GIWA)체인’ 상의 블록체인 메시지로 대체하는 방식으로 진행됐다.

이를 통해 해외송금 수수료와 처리 속도를 기존 방식보다 획기적으로 개선할 수 있음을 확인했다.

특히 이번 과정에서는 두나무의 독자적인 프라이버시 프로토콜인 ‘보자기(BOJAGI)’가 활용돼 보안성을 극대화했다. 보자기 프로토콜은 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof) 기술을 기반으로 해, 금융 거래의 투명성을 유지하면서도 송금인과 수취인의 민감한 금융 정보를 안전하게 보호하는 핵심 역할을 수행했다.

이번 PoC는 지난해 12월 양사가 체결한 ‘블록체인 기술을 활용한 금융서비스 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)’의 첫 번째 결실이다. 양사는 MOU 체결 이후 외국환 업무를 포함한 전통적인 금융 서비스에 블록체인 기술을 적용하기 위한 협력을 지속해 왔다.

양사는 이번 성과를 토대로 올해 3분기까지 예금토큰을 활용한 차세대 해외송금 인프라 구축으로 협력을 확장할 계획이다. 이는 고객이 입금한 현금을 예금토큰으로 발행해 송금 수발신 채널 간에 직접 주고받는 방식이다. 토큰의 발행부터 전달, 지급, 정산에 이르는 전 과정을 기와체인 위에서 구현하는 것이 골자다.

향후 하나금융그룹은 혁신금융서비스 지정 등을 통해 실제 서비스 출시를 목표로 하고 있다. 이것이 상용화될 경우, 수십 년간 유지되어 온 SWIFT 기반의 폐쇄적 구조를 벗어나 24시간 중단 없는 실시간 결제와 낮은 비용을 실현하는 온체인 금융 생태계가 구축될 것으로 기대된다는 게 두나무 측의 설명이다.

오경석 두나무 대표는 “기존 SWIFT 체계를 기와체인으로 혁신한 이번 PoC는 블록체인이 단순한 기술을 넘어 글로벌 금융 인프라의 새로운 표준이 될 수 있음을 증명한 첫걸음”이라며 “글로벌 웹3 기반의 미래 금융 생태계를 이끌어 갈 수 있는 도전을 이어나가겠다”고 말했다.

이은형 하나금융그룹 부회장은 “하나금융그룹과 두나무가 업무협약을 체결하고 빠른 기간 내에 결과물을 내놓게 되었다는 점에 의의가 있다”며 “앞으로도 디지털자산을 비롯한 기술의 도입을 통해 전통적 금융을 혁신하고 고객에게 더 큰 가치를 드리기 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 두나무는 지난 9월 자체 블록체인 ‘기와체인(GIWA Chain)’ 테스트넷을 공개했다. 두나무는 기와체인을 통해 국내 블록체인 생태계에 기여하고, 글로벌 웹3 시장에 이바지하겠다는 계획이다.