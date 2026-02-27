‘새마을금고2030’ 비전 선포 지역 사회적기업가 양성 지원 1.4조 취약계층·정책자금대출 신규PF 제한, 2028년 흑자전환

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 새마을금고비전2030 선포식 ‘다시 성장하는 New MG’를 개최하고 건전성 강화·협동조합성 회복·지역문제 해결 등 3대 핵심 목표를 제시했다.

지난 25일 충남 천안 MG인재개발원에서 개최된 선포식에는 윤호중 행정안전부 장관, 전국 새마을금고 이사장 등 총 350명이 참석했다. 이날 선포식에선 새마을금고 비전2030위원회가 설정한 핵심 목표와 추진전략 등이 공개됐다. 협동조합 본연의 가치를 살려 서민금융기관으로서 내실을 다지고, 사회연대금융 역할을 강화하겠다는 내용이다.

지난해 10월 새마을금고 정체성과 역할 재정립을 위해 출범한 ‘새마을금고비전2030’ 위원회는 4개월간 협의와 토론을 거쳐 3대 핵심 목표와 9대 추진전략, 37개 세부과제를 도출했다. 위원회는 김종걸 한양대 국제대학원 교수를 포함한 상호금융 및 협동조합 분야 전문가 7명, 행정안전부·중앙회 관계자 등 총 11명으로 구성됐다.

먼저 정부의 역점사업 가운데 하나인 ‘사회연대경제’를 목표로 지역사회의 자립과 성장 기반을 마련한다. 지역의 사회적 기업가 양성을 지원하고, 신용도나 담보 능력이 낮은 청년 창업자와 소상공인을 위한 금융지원에 나선다. 또한 마을기업이나 협동조합이 안정적으로 운영될 수 있도록 판로개척도 지원한다. 창업비용 저금리 대출, 창업 컨설팅(멘토링) 및 창업공간 제공 등 실질적 지원도 확대한다.

포용금융도 한층 강화한다. 서민금융의 비중을 전체 여신의 80%까지 달성하고 2030년까지 보증 재원 출연 등을 통해 1조4000억 원의 금융취약계층(서민·소상공인·초저신용자) 대출 및 정책자금대출을 확대 취급한다. 금융 이력이 부족한 초저신용자를 위해서는 정부정책과 연계해 보증형 대출을 도입하고 이들을 위한 대안신용평가 체계 도입도 검토한다.

인구감소지역 등 금융취약지역에도 금고 영업점을 유지하도록 하고, 외국인이나 이주노동자 회원을 대상으로 금융교육도 확대한다. 이른바 ‘1금고-1지역 사업’을 추진해 전국의 모든 새마을금고가 정부정책과 연계한 지역사업을 수행한다. 이를 위해 지역 상생 사업 추진 목적의 ‘(가칭)새마을금고 지역개발기금’도 마련하기로 했다. 현재 새마을금고는 전국 89개 인구감소지역 내에 461개 점포를 운영 중이다.

아울러 건전성 강화 활동도 이어간다. 신규 PF대출을 원칙적으로 취급 제한하고, 기존 업종별 대출한도(부동산업·건설업)에 PF 대출한도(20%)를 신설해 PF대출의 한도를 제한한다. 부실채권은 새마을금고자산관리회사(MG AMCO)를 통해 빠르게 매각하고, 부실 금고는 선제적으로 건전성 개선을 위한 조치를 시행해 우량 금고와 합병하되, 고객 자산은 합병 금고로 전부 이전해 사회적 혼란을 최소화한다. 새마을금고는 2028년 흑자전환을 목표로 이 같은 부실 정리작업을 추진하고 있다.

새마을금고는 ‘새마을금고 발전 4개년 계획’을 수립하고 이행 여부를 정기 점검한다. 중장기 발전전략 수립과 정책 자문을 위해 의사결정 상설기구인 ‘새마을금고 비전위원회’도 설치한다.

이 외에도 충성도 높은 회원을 대상으로 참여회원 제도 도입을 추진해 안정적인 협동조합의 기반을 마련하고 회원의 권익 보호와 참여 확대를 위해 정보공개체계를 구축할 예정이다. 금고 대의원회 참관제도, 회원 유지청구권 제도 도입 등을 추진해 회원 중심의 민주적 운영 및 책임경영의 기반을 조성한다.

김인 새마을금고중앙회장은 “변화를 넘어선 혁신으로 회원 및 지역공동체와 상생하여 신뢰를 회복하겠다”라며 “다시 성장하는 New MG‘라는 사명 앞에 지역경제의 새로운 희망으로 거듭나겠다”고 강조했다. 이날 축사를 맡은 윤호중 행정안전부 장관은 “새마을금고가 체질 개선을 통해 본래의 기능을 회복하여 지역공동체의 상호금융기관으로서 사회연대경제의 핵심 역할이 되어달라”고 당부했다.