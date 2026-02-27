주중 3회→5회

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 내달부터 맨발걷기 프로그램을 대폭 확대해 운영한다. 운영 횟수를 기존 주중 3회에서 월~금요일 5회로 늘리고 운영 장소 1곳을 추가했다.

지난 한 해 맨발걷기 프로그램에 참여한 구민 수는 1만9440명에 달한다.

운영 장소는 이번에 추가한 서울창포원 황톳길을 포함해 중랑천변, 발바닥공원, 초안산근린공원 총 4곳이다. 프로그램은 오전 10시부터 80분간 진행되며 도봉구체육회 소속의 전문 걷기지도자가 진행한다.

걷기의 원리, 이론 강의, 올바른 자세 교정, 단계별 걷기 기술 실습 등을 교육하고 또 부상 예방법과 사후 스트레칭 등을 안내한다.

구는 안전한 보행환경을 위해 사전 안전 점검을 마쳤으며 구급약품을 구비하고 주최자배상책임공제 상해보험 가입 등 안전 관리 체계를 구축했다.

오언석 도봉구청장은 “주민들이 생활권 내에서 손쉽게 건강을 관리할 수 있도록 올해부터 프로그램 운영 횟수와 장소를 대폭 확대했다”며 “도봉구를 맨발걷기 명소로 육성해 구민 모두가 활기찬 생활을 누리도록 최선을 다하겠다”고 말했다.