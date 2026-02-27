이란 “진지한 협상, 일부 사안 이해 근접”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란이 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 재개한 핵협상 3차 회담이 종료됐다. 중재를 맡은 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 회담 일정이 마무리됐다고 밝히며 “상당한 진전이 있었다”고 평가했다.

알부사이디 장관은 양측이 협상을 이어가기로 합의했으며, 각국 정부와 협의한 뒤 내주 오스트리아 빈에서 ‘기술적 차원의 논의’를 계속할 예정이라고 전했다. 그는 “협상단과 국제원자력기구(IAEA), 주최국 스위스 정부 등 모든 관계자들에게 감사한다”고 덧붙였다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 회담 직후 기자들과 만나 “오전에 4시간, 오후에 2시간가량 진행된 진지하고 긴 협상이었다”고 밝혔다. 그는 “핵 문제와 제재를 포함한 모든 분야에서 합의 요소를 진지하게 검토하기 시작했다”며 “일부 사안에서는 이해에 매우 근접했다”고 말했다.

이어 “견해차가 존재하는 것은 당연하지만, 이전보다 협상을 통해 해결책을 찾겠다는 양측의 의지가 강해졌다”며 “좋은 진전이 있었다”고 강조했다. 아라그치 장관은 또 “내주 월요일(3월 2일)부터 오스트리아와 IAEA가 양국의 요구에 맞춘 검토를 시작할 것”이라며 “회담은 일주일 내 다시 열릴 가능성이 있다”고 밝혔다.

후속 회담 장소로 지목된 빈에는 IAEA 본부가 있다. 앞서 이란 측은 이날 회담에 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 직접 참여했다고 밝혔다.

이날 미국 측에선 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동특사 스티브 윗코프와 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 나섰고 이란에서는 아바스 아라그치 외무장관이 대표로 참석했다.

협상은 1·2차와 같이 알부사이디 오만 장관이 양측을 오가며 안을 전달하는 간접 방식으로 이뤄졌다.

이란은 이날 우라늄 농축의 ‘일시 동결’을 미국에 제안했다고 알자지라 방송이 이란의 한 고위 관계자를 인용해 보도했다.

이 관계자는 또 IAEA의 감독 하에 우라늄 재고의 농축도를 낮추고 경제적 측면에서 공동의 이익을 달성하는 내용 등도 제안에 포함됐다고 설명했다.

다만 “미사일 시스템이나 방위산업 프로그램에 대한 내용은 전혀 포함되지 않았다”며 “영구적인 농축 중단이나 핵시설 해체, 우라늄 비축량 이전 등도 전적으로 거부한다”고 강조했다.

반면 미국은 포르도, 나탄즈, 이스파한 등 이란 핵시설 3곳을 모두 해체하고 남아있는 농축 우라늄을 모두 미국에 인도하라며 강경한 요구를 들고 이날 협상에 임했다고 일간 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.