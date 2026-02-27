기상청 제공
[헤럴드경제=나은정 기자] 27일 오전 3시 52분(한국시간) 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 296km 해역에서 규모 5.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 25.30도, 동경 124.90도다.


betterj@heraldcorp.com