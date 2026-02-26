“전남·광주 통합법과 함께 처리해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회 법제사법위원회에서 보류됐던 대구·경북(TK) 행정통합 특별법에 대해 국민의힘 대구·경북 의원들이 2월 임시국회 회기 내 특별법 처리를 추진하기로 의견을 모아 원내 지도부에 전달했다.

이에 국민의힘 원내지도부가 더불어민주당 지도부에 ‘법사위에서 법안을 처리해 달라’고 요구하면서 TK 행정통합법 처리 가능성이 다시 커졌다.

국민의힘 원내지도부는 26일 오전 유상범 원내운영수석부대표 주재로 국회에서 대구와 경북 지역 의원을 차례로 불러 TK 행정 통합에 대한 찬반 의견을 청취했다.

원내지도부는 앞서 TK 통합법이 법사위에서 보류돼 책임 소재를 두고 당내 갈등이 커지자 이날 오전 TK 지역 의원 25명을 대상으로 투표를 실시해 개별 의원들의 명확한 입장을 물은 뒤 판단을 내리겠다고 밝힌 바 있다. 원내지도부는 원내수석부대표실에 기표소까지 설치했다.

이날 원내지도부와 만난 대구 지역 의원들은 TK 행정 통합에 12명 전원이 찬성하는 입장을 전하면서 투표하지 않았다.

대구시당위원장인 이인선 의원은 기자들과 만나 “대구 의원들은 전남·광주 행정통합 특별법과 같이 이번 회기 내에 대구·경북 특별법을 통과시켜달라고 지도부에 입장을 전달했다”고 말했다.

이어 원내지도부와 만난 경북 지역 의원들은 13명 가운데 경북 북부 지역 의원 3명(박형수·김형동·임종득)이 공개적으로 반대 의사를 표하면서 무기명 투표를 실시했다. 그 결과 찬성 의견이 우세한 것으로 나타났다.

경북도당위원장인 구자근 의원은 기자들에게 “경북 의원들이 토론해서 많은 얘기를 한 뒤 투표했고, 결과적으로 찬성이 우세해 찬성하는 쪽으로 의견을 모았다. 전남·광주 통합법과 같이 빠르게 (법안 통과를) 진행해 달라는 것”이라며 “사전에 (표결) 결과에 대해서는 다 동의하기로 했으며, 반대표가 몇 표인지는 공개하지 않는 것으로 했다”고 전했다.

경북 김천이 지역구인 송언석 원내대표도 이날 투표에 참여했다.

국민의힘은 이날 오후 의원총회를 열어 TK 행정통합법 처리에 대한 당의 최종 입장을 정리할 것으로 예상됐으나, 의총에서 별다른 추가 논의는 없었다.

최은석 원내수석대변인은 의총 후 기자들에게 “대구·경북 통합과 관련해 의총에선 특별히 논의가 없었다”며 “이미 오전에 민주당 지도부에 ‘법사위에서 다시 통과시켜 달라’고 얘기했다. 아직 답이 온 건 없다”고 말했다.

다만, 행정통합 반대 의사를 밝힌 의원들은 여전히 반발하고 있다. 한 경북 지역 의원은 연합뉴스와 통화에서 “반대 의견이 법안 발의에 참여하지 않은 3명보다 더 많았다”며 “찬성 숫자가 더 많다고 그렇게 결정할 문제인가. 다수결로 가선 안 된다”고 말했다.

한편, 이날 의총에서는 TK 행정통합법 처리를 둘러싼 갈등 끝에 사의를 표명한 송언석 원내대표에 대한 재신임 안이 박수로 추인됐고, 송 원내대표도 “소임을 다하겠다”고 화답했다.