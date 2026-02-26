[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표 윤정국)은 지역의 역량 있는 작가들의 작품 세계를 집중 조명하는 기획전 2026 성남작가조명전의 첫 번째 전시로 ‘헤테로토피아: 신화가 된 회화’를 오는 2월 27일(금)부터 4월 26일(일)까지 성남큐브미술관 반달갤러리에서 개최한다.

이번 전시는 1990년대 중반부터 현재까지 30여 년간 구상 회화에 천착해 온 이만나 작가의 작업 세계를 조망하는 자리다. 작가는 빠르게 변화하는 동시대 미술 환경 속에서도 회화라는 전통 매체가 지닌 표현 가능성을 탐구하며 독자적인 조형 언어를 구축해 왔다.

전시 제목인 ‘헤테로토피아’는 일상적인 공간 속에서 낯설고 이질적인 감각을 경험하는 순간을 의미한다. 작가는 익숙한 풍경이나 사물이 특정한 순간 낯설게 인식되는 경험에 주목하며, 주변부에 놓여 주목받지 못했던 대상과 장소를 화면의 중심으로 끌어들인다. 담쟁이, 벽, 골목 등 일상의 사소한 요소들은 작가의 시선을 통해 새로운 의미를 획득하고, 시간의 흔적이 축적된 ‘깊이 있는 풍경’으로 재구성된다.

특히 작가의 작품에서 두드러지는 ‘글레이징(Glazing)’ 기법은 묽게 희석한 유화 물감을 여러 겹 덧칠하는 방식으로, 화면에 시간의 흐름과 공간의 깊이를 구현한다. 반복적인 붓질과 건조 과정을 거쳐 완성되는 화면은 회화적 노동의 축적을 드러내며, 작품의 서사를 형성하는 중요한 요소로 작용한다.

전시에서는 대표 연작인 ‘길가’, ‘가변 풍경’, ‘더 이상 거기에 없는 풍경’을 비롯해 ‘성’, ‘벽’, ‘모퉁이’ 시리즈 등 주요 작품과 함께 독일 유학 이전의 초기작을 포함한 작품들을 선보인다. 이를 통해 다원화된 현대미술의 흐름 속에서도 회화의 물성과 화면 구성에 대한 탐구를 이어온 작가의 예술적 성취를 확인할 수 있다.

전시 기간 중 관람객의 이해를 돕기 위한 ‘미술관 Art Talk’ 프로그램도 마련된다. 작가와의 직접적인 소통부터 미술사적 맥락을 짚어보는 강연, 큐레이터 해설이 더해진 전시 투어까지 다채로운 프로그램들이 무료로 진행된다.

3월 21일에는 이만나 작가가 직접 참여하는 ‘작가와의 대화’가, 4월 4일에는 미술사학자 이화진 교수와 함께 이만나 작가의 작품 세계에 영향을 미친 미술 사조를 살펴보는 특강이 열린다. 또한 큐레이터가 직접 진행하는 전시 투어가 3월 19일, 4월 16일 2회 진행된다. 프로그램 참여 신청은 성남문화재단 홈페이지 및 SNS를 통해 순차적으로 안내될 예정이다.

전시 관람은 오전 10시부터 오후 6시까지 누구나 무료로 관람할 수 있다. 월요일은 휴관.