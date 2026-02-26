현대, 디벨론, 엔진 등 3개 부스 운영 원격 조종 등 스마트 기능 체험 기회 마련

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 다음 달 3일부터 7일(현지시각)까지 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 열리는 국제 건설기계 박람회 콘엑스포(CONEXPO) 2026에 참가한다고 26일 밝혔다.

HD건설기계는 현대(HYUNDAI), 디벨론(DEVELON), 엔진 등 3개 부스를 운영한다. 개막일인 3일에는 23~40톤급 중대형 차세대 신모델 굴착기 9종(현대 5종·디벨론 4종)을 공개하는 행사를 진행한다.

HD건설기계는 최신 인공지능(AI) 무인 자율화 솔루션인 리얼엑스를 차세대 신모델에 적용해 시연한다. 리얼엑스는 HD건설기계가 과거 컨셉엑스로부터 발전시켜온 무인자율화 솔루션을 현장 적용이 가능한 수준으로 고도화한 기술이다.

현대는 약 2413㎡(730평) 규모 부스에서 차세대 굴착기 라인업 HX 시리즈 5종과 휠로더, 굴절식 덤프트럭(ADT), 콤팩트 장비 등 대표 기종 22대를 선보인다. 라스베이거스 전시장에서 동쪽으로 약 3000㎞ 떨어진 현대프로덕트센터 현장의 휠로더를 실시간 원격 조종하는 체험 코너도 마련했다.

디벨론은 첨단 스마트 기술력을 직접 체험할 수 있도록 전시를 구성했다. 약 3759㎡(1137평) 규모 부스를 마련해 차세대 굴착기 라인업 넥스트젠(NextGen) 시리즈 4종과 북미 맞춤형 전략 모델 등 대표 기종 21종을 선보인다. 차세대 신모델 운전석에 직접 앉아 스마트 안전 기술을 시연할 수 있는 체험존도 운영한다.

별도 엔진 부스에서는 독자 엔진 기술력을 드러낸다. 이번에 최초로 공개하는 1.1리터급 전자식 초소형 DA11 엔진 등 산업용 엔진 풀라인업과 수소 엔진·고성능 배터리팩 등 차세대 파워트레인을 선보인다.

문재영 HD건설기계 사장은 “이번 전시는 기술과 품질에 엄격한 북미 시장에서 차세대 신모델의 경쟁력을 입증하는 무대”이라며 “첨단 AI기술과 독자 개발 엔진으로 무장한 차세대 신모델을 앞세워 북미 시장 점유율을 끌어올리고 글로벌 톱티어 도약을 본격화하겠다”고 말했다.