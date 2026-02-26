서천호 의원 대표발의, 사천 유치 탄력 우주항공청 산하 전담 실무기구 신설 골자

[헤럴드경제(사천)=황상욱 기자] 대한민국이 세계 5대 우주강국으로 도약하기 위해 민간 산업 생태계를 현장에서 밀착 지원할 전담 실무 기구인 ‘우주항공산업진흥원’ 설립이 본격 추진된다.

서천호 국민의힘 의원(경남 사천·남해·하동)은 지난 24일 우주항공산업의 체계적인 육성과 본격적인 산업화를 이끌 ‘항공우주산업개발 촉진법’ 개정안을 대표발의했다. 이번 개정안은 지난해 11월 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정안에 반영된 진흥원 설립안을 뒷받침하기 위한 후속 입법 조치다.

개정안은 우주항공청 산하에 ‘우주항공산업진흥원’을 신설해 정책 개발부터 중장기 발전 전략 수립, 연구개발(R&D) 사업화, 기술이전 지원, 인력 양성 및 인프라 구축, 해외 진출 지원까지 산업 전반을 아우르는 전담 기관으로서의 법적 근거를 마련하는 것이 핵심이다.

현재 로봇(산업부), 정보통신(과기부), 보건의료(복지부) 등 주요 분야는 부처별 전담 진흥기관이 운영되고 있으나, 우주항공 분야는 지난해 우주항공청 개청 이후에도 이를 뒷받침할 실무 지원 기관이 부재해 산업 활성화에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 따라 최근 경남도의회와 사천·진주시의회는 진흥원의 경남 설립을 촉구하는 대정부 건의안을 채택했으며, 사천시는 5만명 서명을 목표로 범시민 운동을 전개하는 등 지역 사회의 유치 열기도 고조되고 있다.

서 의원은 “민간 주도의 ‘뉴 스페이스’ 시대에 발맞춰 전담 진흥기관이 설립되면 세계 5대 우주강국으로 도약하는 견인차 역할을 할 것”이라고 강조했다.