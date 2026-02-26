비렉스 모션베드R 시리즈 등 3종 2026 서울리빙디자인페어 전시

코웨이가 25일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 ‘2026 서울리빙디자인페어’에서 비렉스 혁신 매트리스 3종을 최초로 공개했다.

코웨이는 이번 전시에서 ▷비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈 ▷비렉스 안마 매트리스 M시리즈▷비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈 등 상반기 출시 예정인 신제품을 선보였다. 사용자 수면 패턴과 신체 특성에 따라 최적의 휴식과 숙면을 유도하는 ‘맞춤 수면 솔루션’을 구현했다는 점이 특징이다.

‘비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈’(사진)는 침대에 편안히 누우면 자연스럽게 허리를 스트레칭해 수면 전후 최상의 컨디션 회복을 돕는다. 제품 내부에 탑재된 듀얼 스트레칭셀이 매트리스 중간 부분을 부드럽게 상승시키며 허리를 안정적으로 이완시키도록 설계됐다.

‘비렉스 안마 매트리스 M시리즈’는 침대의 안락함과 안마기기의 강력한 마사지 기능을 하나로 결합한 융복합 슬립테크 제품이다. 피로 회복부터 숙면까지 끊김 없이 이어지는 원스톱 수면 케어를 경험할 수 있다.

사용자 데이터 기반의 ‘비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈’는 개인 수면 관리를 위한 슬립테크가 적용됐다. 스마트워치 등 웨어러블 기기를 착용할 필요 없이 침대에 눕기만 하면, 매트리스에 내장된 센서가 사용자의 수면시간·호흡·심박·뒤척임 등을 분석한다.

코웨이는 이번에 선공개한 혁신 슬립테크 3종 라인업을 기점으로 침대 시장 내 기술적 리더십을 공고히 한다는 계획이다. 나아가 개개인에 최적화된 비렉스만의 ‘맞춤 수면 솔루션’을 지속적으로 고도화해, 차원이 다른 휴식의 가치를 전하는 혁신을 이어갈 방침이다.

코웨이 부스에는 최초 공개한 매트리스 3종 외에도 비렉스 침대·안마의자 11종, 환경가전 6종 등 총 20종의 제품이 전시돼 풍성한 볼거리를 제공한다. 강문규 기자