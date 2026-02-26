자활사업 전용 공간 조성 안정적 일자리 강화

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 자활 참여자의 자립과 성장을 지원하는 전용 공간인 담양지역자활센터가 문을 열었다.

담양군(군수 정철원)은 지난 24일 자활사업 전용 공간인 담양지역자활센터의 개관식을 개최했다.

담양지역자활센터는 근로 능력이 있는 기초생활수급자 및 차상위계층을 대상으로 7개 사업단을 운영하고 있으며, 현재 67명에게 안정적인 일자리를 제공하고 있다.

또한 자격증 취득 지원을 통해 취·창업 역량을 높이고, 자산 형성 지원으로 안정적인 자립을 뒷받침하고 있다.

센터는 2003년 설립 이후 여러 곳에 분산된 공간에서 사업단을 운영해 왔으며, 2020년부터는 담양군 소유 건물을 무상 임대해 사용해 왔다.

이후 시설 노후로 근무 환경 개선의 필요성이 제기되면서, 2023년 한국자활복지개발원의 자활센터 신축 공모사업에 선정돼 지상 2층 규모의 신축 건물을 조성하게 됐다.

신축 센터는 1층에 작업장과 휴게실, 세탁실을 배치하고, 2층에는 강당과 상담실, 직원 사무실을 마련해 보다 쾌적하고 안전한 환경에서 자활사업을 운영할 수 있도록 했다.

현재 신축 자활센터에는 병원동행 사업단과 청소용역사업단인 굿크린사업단이 입주해 운영 중이며, 센터 외부에서는 카페 청출어람과 세모, 도시락 사업단인 유미의 도시락, 가전제품 부품을 조립하는 샛별이룸사업단, 오래된 사무용 가구를 수선·재판매하는 새활용 사업단 등도 활발히 운영되고 있다.

군 관계자는 “이번 자활센터 개관이 도움이 필요한 분들에게 안정적인 일자리와 새로운 희망을 제공하고, 자립을 통해 주체적인 삶으로 나아가는 든든한 디딤돌이 되기를 바란다”며 “앞으로도 자활 참여자의 자립 역량 강화를 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.