[헤럴드경제=조용직 기자] 골프코스 토털 서비스 기업 골프존카운티(대표 서상현)는 라운드일 기준 올4월 1일부터 9월 13일까지 골프존카운티 영암45 페어웨이 카트 진입 상품을 재출시 한다고 26일 밝혔다.

골프존카운티는 페어웨이 카트 진입 상품을 2024년 10월 첫 선보인 이후, 봄과 가을 골프 시즌에 맞춰 한시적으로 운영했다. 올해는 운영 기간을 4~9월로 확대해 여름 시즌에도 장시간 도보 이동에 대한 부담을 줄이고 더 쾌적한 환경에서 라운드를 즐길 수 있도록 마련했다.

페어웨이 카트 진입 상품은 골프존카운티 영암45의 2인 라운드 전용 코스인 짐앵 코스의 전 티타임을 대상으로 운영될 예정이다. 골프존카운티 영암45 라운드 예약은 3월 2일부터 골프존카운티 홈페이지 및 티스캐너를 통해 가능하다.

서상현 골프존카운티 대표는 “봄과 가을 골프 시즌에 운영해 온 페어웨이 카트 진입 상품이 고객들로부터 높은 호응을 받은 만큼, 올해는 운영 기간을 여름 시즌까지 확대해 차별화된 코스 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.