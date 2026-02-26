1인 20만원·31만원…오키나와 왕실 궁중요리 재해석

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 일식당 ‘유메야마’에서 ‘테판야키 오마카세’를 선보인다고 26일 밝혔다.

테판야키 오마카세는 셰프가 철판 위에서 즉석으로 재료를 조리하는 일본 전통 철판요리다. 하루 12인 한정(1회 4인, 총 3회)으로 운영된다. 7코스와 9코스로 구성되며 가격은 각각 1인 20만원, 31만원이다.

오키나와 출신 카카즈 준 셰프가 총괄한다. 오키나와현 지사 인증 ‘류큐 요리 전승인’이자 증류주 전문가 ‘아와모리 마이스터’ 자격을 보유했다. 오키나와 왕실 궁중요리를 재해석하는 것으로 알려진 셰프다.

시그니처 메뉴 ‘지마미 도후’는 제주 땅콩으로 오키나와 전통 궁중요리인 땅콩 두부를 재현한 메뉴다. ‘한우 등심’은 1++ 등급 한우를 고온 철판에서 시어링 기법으로 조리한다. ‘옥돔 맑은 국’은 제주산 최고급 옥돔을 사용한다. 9코스 메뉴인 ‘크레이피쉬(이세에비) 철판구이’는 사이쿄 미소 특제 소스로 감칠맛을 완성한다. ‘전복과 도로 아부리구이’ 등 4종은 단품으로도 즐길 수 있다.