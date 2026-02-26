[헤럴드경제=김진 기자] 아성다이소는 ‘국민득템 천원의 행복 기획전’을 상시 운영한다고 26일 밝혔다.

기획전은 주방용품, 청소용품, 위생용품 등 생활용품으로 저렴하게 만날 수 있는 ‘국민득템’과 1000원에 판매되는 ‘천원의 행복’으로 구성했다.

상품은 400여종에 달한다. ‘디자인 종이컵(184㎖)’은 40개입(500원)을 50개입으로 늘렸고, 80개입(1000원)을 100개입으로 늘렸다. ‘테이크아웃 종이컵(5000원)’은 100개입에서 120개입으로 증량하고, 두께를 늘려 사용 편의성을 강화했다. ‘일회용 배수구망 50매(1000원)’는 45매 상품을 50매로 증량했다. ‘New 맘스크린 위생장갑’은 기존 70매에서 80매로 늘리고, 장갑의 두께를 23mic에서 25mic로 높였다.

천원의 행복 상품은 ‘네오셀 건전지’, ‘라운드 논슬립 옷걸이 5개입’, ‘미니 캔버스 10X10㎝’, ‘지퍼백 치실 70개입’ 등이 대표적이다.

아성다이소 관계자는 “극가성비로 놀라운 가치를 전달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.