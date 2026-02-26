ING캐피탈이 3.94억달러 금융패키지 제공

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI홀딩스는 23일(현지 시간) 미국 자회사 OCI에너지가 260㎿(메가와트) 규모의 선로퍼 프로젝트에 대한 금융 조달을 성공적으로 마쳤다고 26일 밝혔다.

글로벌 금융기관 ING캐피탈이 단독 주관사로 약 3억9400만달러(약 5680억원)의 금융 패키지를 제공한다. 또 전문 시공사, 기술 자문사, 법무법인 등 다수의 글로벌 파트너들이 참여해 프로젝트의 안정적인 수행을 지원하게 된다.

이스라엘 에너지 기업 아라바 파워(Arava Power)와 5대 5로 공동 추진 중인 선로퍼 프로젝트는 휴스턴 남서쪽 와튼 카운티에 약 200만평(약 693만m²) 규모로 건설 중인 태양광 발전소다. 이는 여의도 면적의 2배(약 2.5배)가 넘고 국내 4인 기준 약 6만 가구가 하루 동안 충분히 사용할 수 있는 전력량을 생산할 예정이다.

이번 프로젝트는 착공 요건을 충족, OBBB 법안에 의해 올해 7월 4일 전 최대 40%에 달하는 투자비를 환급 받을 수 있다. 착공 시 제공되는 30%의 투자세액공제(ITC)와 에너지 커뮤니티 보너스 10% 등이다.

OCI에너지와 아라바 파워는 내년 3분기부터 발전소의 상업 운전을 시작할 예정이다. 이번 금융조달과 함께 텍사스 전력수요 핵심시설에 20년간 청정 에너지를 공급하는 장기 전력구매계약(PPA)도 체결해 안정적인 수익 구조를 확보했다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 “프로젝트를 완공 직전에 매각하는 기존 구조에서 벗어나 이와 같이 합작법인 투자 등의 형태로 직접 운영하며 장기적으로 전력 판매 수익을 창출하겠다”며 “앞으로 텍사스 뿐 아니라 미국 전역으로 경쟁력 있는 파이프라인을 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.