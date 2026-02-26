[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈·사진)가 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

지자체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 국민체감도 등 3개 분야 10개 지표를 종합 평가해 우수기관을 선정하는 공식 평가다. 전문가로 구성된 혁신평가단과 국민평가단이 함께 참여해 공정성과 객관성을 높였다.

금천구는 이번 평가에서 평가지표별 ‘우수’ 5개, ‘보통’ 5개 등급을 받아 지난해 종합 평가 등급 ‘보통’에서 최고 등급인 ‘우수’로 상승하는 성과를 거뒀다.

특히, 인공지능(AI)과 디지털 기술을 행정에 적극 도입한 점이 높은 평가를 받았다. 대표적으로 ▷생성형 AI를 활용해 토지 경계 정보를 실시간으로 확인 할 수 있는 ‘내 집 경계 정보 확인 시스템’ ▷ 전국 최초 카카오톡 기반 안부 확인 서비스 ‘온기온톡’ ▷ 세무 정보를 24시간 실시간 확인 할 수 있는 ‘AI 나래봇(세무안내 챗봇) 구축’ 등 주민 체감형 행정서비스 혁신 사례가 우수사례로 평가됐다.

이와 함께 ▷금천구 통합돌봄지원사업 추진 ▷전국최초 청년 치과의료비 지원 ▷취약계층 1인가구를 위한 ‘대형 폐기물 내려드림 서비스’ 등 생활 밀착형 정책을 통해 행정 사각지대를 해소한 점도 좋은 평가를 받았다.

유성훈 금천구청장은 “빠르게 변화하는 시대 흐름에 맞춰 행정서비스를 개선하고, 현장 목소리를 정책에 신속히 반영해 온 노력이 이번 우수기관 선정으로 이어졌다”라며, “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 혁신 행정 정책을 확대해 신뢰받는 구정을 만들어 가겠다”라고 말했다.