SCIE급 학술지 게재…“마이크로바이옴 경쟁력 높여”

[헤럴드경제=김진 기자] hy가 프리바이오틱 복합 추출물(PME)의 장 염증 완화 및 장벽 보호 효과를 확인하고, 관련 논문을 SCIE급 국제학술지에 게재했다고 26일 밝혔다.

PME는 녹두·팥·회향을 최적 비율로 혼합 추출한 식물 유래 소재다. 장 내 유익균의 먹이 역할을 하는 프리바이오틱 성분을 함유했다.

염증을 유도한 인간 대장 상피세포에서 염증성 지표 물질인 사이토카인(TNF-α, IL-1β) 발현을 줄였다. 장벽 결합을 유지하는 핵심 단백질(Claudin-1, Occludin) 발현은 증가했다. 대장염을 유도한 동물모델에서도 대장 길이 감소 억제, 장 투과성 개선, 혈청 내 염증성 사이토카인 감소가 관찰됐다.

연구진은 항산화·항염증 성분 ‘비텍신(Vitexin)’이 장내 환경 개선의 주요 성분으로 작용한 것으로 분석했다. 마이크로바이옴 분석에서는 유익균 ‘비피도박테리움(Bifidobacterium)’이 늘고 염증 관련 유해균 비중은 낮아졌다.

김용태 hy 프로바이오틱스팀장은 “프리바이오틱스 소재의 기능성을 과학적으로 확인한 사례”라며 “균주 및 천연물 라이브러리를 기반으로 마이크로바이옴 연구를 고도화하겠다”고 말했다.