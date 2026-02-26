학교 전기요금 부담 낮추고 탄소중립 교육 올해 400교 시범 설치 사업에 433억원 투입 학교당 연간 약 1000만원의 전기요금 절감 교내 체험시설 마련, 태양광 교육자원 활용

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 2030년까지 전국 국공립 초·중·고등학교에 태양광 설비를 단계적으로 설치한다. 학교의 전기요금 부담을 낮추면서 동시에 기후환경·탄소중립 실천 교육을 진행하겠다는 취지다.

교육부는 26일 ‘햇빛이음학교’ 사업 추진계획을 발표하고 국가 단위의 에너지 대전환을 위한 온실가스 감축에 학교가 선도적인 역할에 나선다고 밝혔다.

현재 전국 초·중·고등학교의 태양광 설비 보급률은 34.6%다. 2025년 기준 전체 학교 1만315개 가운데 태양광 설비 보유 학교는 3566개교다. 설치가 어려운 소규모·노후학교 2371개교를 제외하면 이번 사업으로 2030년까지 모든 학교가 태양광 설비를 갖추게 되는 셈이다.

올해 시범사업은 특별교부금 433억원을 투입해 신규 설치 260교를 대상으로 추진한다. 아울러 공간재구조화·학교복합시설 등 개별 사업 준공분 140교를 포함하면 총 400교에 설비가 확충된다.

태양광으로 인한 경제·환경 효과도 제시했다. 학교당 50kW 내외의 자가소비형 태양광 설비를 설치해 생산 전력을 학교에서 직접 소비한다. 교당 소요 예산은 1억6600만원(kW당 333만원) 수준이다. 50kW 설비 설치 시 학교당 연간 68MWh를 생산해 약 1000만원의 전기요금 절감 효과가 기대된다고 교육부는 추산했다. 400교 기준으로는 전기요금 40억원 상당을 절감하고 온실가스 1만2597톤을 줄일 수 있다. 이는 소나무 약 191만 그루를 심는 것과 같은 수준이다.

운영·안전관리도 강화한다. 교육시설통합정보망을 통해 발전량과 이상 징후를 통합 모니터링하고 발전량 급감·통신오류 등 이상 발생 시 문자메시지를 자동 발송해 관리 부담을 줄일 예정이다. 직류 전로에서 불꽃 발생 시 차단하는 보호장치 설치를 의무화하고 태양광 설비 법정 검사 주기도 4년에서 1년으로 단축한다.

태양광 설비를 교육자원으로도 활용한다. 교내 체험시설을 마련하고 공용공간 대형 화면을 통해 발전량·탄소저감 효과 등을 학생 눈높이에 맞춰 시각화해 제공한다는 방침이다. 또 태양광 설비 활용 교육모형을 초·중등 각 1종씩 개발·보급하고 전문가 컨설팅도 지원한다.

아울러 태양광 연계 교육을 포함한 ‘한국형 생태전환교육 프레임워크(K-GEP)’를 개발·보급하고, 2027~2030년 ▷교원 3000명 대상 연수 ▷학습공동체 ▷선도학교 운영 등을 통해 현장 안착을 지원할 계획이다.

한편 교육부는 국립대학에도 태양광 설비를 지속 확충한다. 국립대학에는 국고로 매년 90억원씩(총 720억원) 지원 중이다. 2025년 기준 37개 국립대학의 평균 설치 용량은 약 1250kW다.

최교진 교육부 장관은 “햇빛이음학교는 에너지 절감과 온실가스 감축을 넘어 학교를 기후변화·생태전환교육의 중심 공간으로 전환하는 사업”이라며 “탄소중립 실천이 지역사회와 사회 전반으로 확산하길 기대한다”고 말했다.