신생아 가구 1909가구도 내 집 마련

지난해 청약을 진행한 고양창릉 S-5블록 투시도. [한국토지주택공사(LH) 제공]
지난해 청약을 진행한 고양창릉 S-5블록 투시도. [한국토지주택공사(LH) 제공]

[헤럴드경제=윤성현 기자] 지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 청년층(만19세~39세)인 것으로 나타났다.

한국토지주택공사(LH)는 지난해 공공주택 청약 데이터를 분석한 ‘숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약’을 26일 발표했다.

자료에 따르면 지난해 LH 공공분양 최초 당첨자 1만7828명 가운데 만 19세에서 39세 사이 청년은 1만605명으로 59%를 차지했다.

공공분양 일반공급 물량의 20%가 추첨 방식으로 배정되면서, 청약저축 납입액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보한 것으로 분석됐다.

2025년 LH 공공주택 청약 데이터. [한국토지주택공사(LH) 제공]
2025년 LH 공공주택 청약 데이터. [한국토지주택공사(LH) 제공]

LH는 지난해 전국 39개 단지에서 공공분양주택 2만3000가구를 공급했다. 수도권 1만8000가구, 지방권 5000가구가 공급됐으며, 일부 수도권 단지는 세 자릿수 경쟁률을 기록했다. 과천주암 C1(84㎡형)은 154대 1, 고양창릉 S5(84㎡형)는 104대 1, 하남교산 A2(59㎡형)는 87대 1의 경쟁률을 보였다.

신혼가구의 청약 참여도 두드러졌다. 지난해 LH 공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 가운데 11만7599건(약 30%)은 부부 중복 신청이었다. 출산 후 재신청이 가능한 ‘출산특례’를 활용한 사례도 32건으로 집계됐다.

LH 일반 공공분양을 통해 내 집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구로 나타났다.

LH는 올해도 물량을 확대해 무주택 실수요자 중심의 공급을 이어간다는 계획이다. LH 관계자는 “공공분양이 청년과 신혼부부 등 무주택자의 주거 사다리 역할을 하고 있다”며 “적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 예정”이라고 말했다.


quq@heraldcorp.com