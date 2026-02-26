신생아 가구 1909가구도 내 집 마련

[헤럴드경제=윤성현 기자] 지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 청년층(만19세~39세)인 것으로 나타났다.

한국토지주택공사(LH)는 지난해 공공주택 청약 데이터를 분석한 ‘숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약’을 26일 발표했다.

자료에 따르면 지난해 LH 공공분양 최초 당첨자 1만7828명 가운데 만 19세에서 39세 사이 청년은 1만605명으로 59%를 차지했다.

공공분양 일반공급 물량의 20%가 추첨 방식으로 배정되면서, 청약저축 납입액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보한 것으로 분석됐다.

LH는 지난해 전국 39개 단지에서 공공분양주택 2만3000가구를 공급했다. 수도권 1만8000가구, 지방권 5000가구가 공급됐으며, 일부 수도권 단지는 세 자릿수 경쟁률을 기록했다. 과천주암 C1(84㎡형)은 154대 1, 고양창릉 S5(84㎡형)는 104대 1, 하남교산 A2(59㎡형)는 87대 1의 경쟁률을 보였다.

신혼가구의 청약 참여도 두드러졌다. 지난해 LH 공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 가운데 11만7599건(약 30%)은 부부 중복 신청이었다. 출산 후 재신청이 가능한 ‘출산특례’를 활용한 사례도 32건으로 집계됐다.

LH 일반 공공분양을 통해 내 집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구로 나타났다.

LH는 올해도 물량을 확대해 무주택 실수요자 중심의 공급을 이어간다는 계획이다. LH 관계자는 “공공분양이 청년과 신혼부부 등 무주택자의 주거 사다리 역할을 하고 있다”며 “적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 예정”이라고 말했다.