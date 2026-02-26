[헤럴드경제=도현정 기자]마수드 페제시키안 이란 대통령이 오는 26일 스위스 제네바에서 열리는 미국과의 핵 협상에 대해 “전망이 밝다”고 밝혔다.

이란 국영 IRNA 통신은 25일(현지시간) 페제시키안 대통령은 이날 재계 인사들과 만난 자리에서 오는 26일 제네바에서 열리는 미국과 이란의 3차 회담을 거론하며 “정부는 최고지도자의 지시와 명령에 따라 협상을 이끌어가고 있다”며 긍정적인 전망을 내비쳤다.

페제시키안 대통령은 “우리는 전쟁도, 평화도 아닌 상황을 넘어서기 위해 노력해왔다”며 “협상을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있다면, 앞으로는 장애물을 제거하고 국가 발전 과정을 더 빠르고 수월하게 진행할 수 있을 것”이라 말했다.

한편, AP 통신은 이날 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 제네바 회담을 위해 이란을 출국했다고 보도했다.

미국에서는 지난 1·2차 회담 때와 마찬가지로 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 위트코프와 트럼프의 사위인 제러드 쿠슈너 등이 협상에 나설 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 전날 국정연설에서 “이란은 무기 프로그램, 특히 핵무기 개발을 재개하지 말라는 경고를 받고서도 다시 시작하려고 하고 있으며 지금 이 순간에도 사악한 야욕을 추구하고 있다”고 비난한 바 있다. 트럼프 대통령은 외교적 해법을 찾는 것이 우선이라고 강조하면서도 “나는 세계 최대 테러 지원국인 이들이 핵무기를 갖도록 결코 허용하지 않을 것”이라 경고했다.