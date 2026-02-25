박상진 회장 취임 후 첫 기자간담회 “채권기관 자기 이익만 고려하지 않을 것” 영구채 전환 분담 비율은 추후 결정 예정 국민성장펀드 성공 운영 주도, 지역 우대 “메가 프로젝트 상반기 내에는 승인해야” HMM 매각엔 “부산 이전이 선결 과제”

[헤럴드경제=김은희 기자] 박상진 한국산업은행 회장은 25일 “통합HD현대케미칼에 지원하는 총 1조원의 신규자금 중 사업구조 전환을 위한 시설 투자와 연구개발 소요자금 약 4300억원은 산은이 전담할 예정”이라고 밝혔다.

박 회장은 이날 서울 여의도 산은 본점에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 석유화학 산업 첫 구조개편안인 ‘대산 1호 프로젝트’와 관련해 “사업재편을 하는 과정에서 신규 자금을 지원한다는 게 금융기관한테는 부담으로 느낄 수 있다. 각 채권금융기관이 다 동의하진 않을 것”이라며 “(금융지원을) 주도하는 산은이 신규 자금 부담 비율을 훨씬 더 높여서 채권단을 설득하려는 계획”이라고 말했다.

그는 이날 공개된 롯데케미칼과 HD현대케미칼에 대한 2조원 규모의 금융지원안을 설명하고는 “국내 주력산업을 선제적으로 구조개편하는 첫 번째 사례”라며 “금융의 중요한 역할 중 하나는 위기에 봉착한 주력산업의 체질을 개선해 미래성장산업으로 재도약할 수 있도록 뒷받침하는 것”이라고 강조했다.

앞서 산업통상부는 이날 ‘대산 1호 프로젝트’를 승인하고 기존 채무 상환 유예, 신규 자금 지원, 영구채 전환 등을 골자로 하는 금융지원 패키지를 확정했다.

박 회장은 “석유화학 산업은 국가기간산업이자 전방산업으로 전방산업이 잘 살아야 후방도 좋아지고 경쟁력이 있게 된다”며 “각 채권 금융기관이 자기 이익만 고려하지는 않을 것이라고 생각한다. 협조해주기를 간절히 고대하고 믿는다”고 했다.

영구채 전환과 관련한 구체적인 분담 비율은 추후 결정될 예정이라고 설명했다. 그는 “기본적으로 각 금융기관이 채권액이 있으니 균등 비율로 부담하는 부분이라고 봐야 한다”면서 “채권단과 협의해 국가 산업에 기여하고 채권도 부실화되지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.

박 회장은 국민성장펀드 운영기관으로서 국민성장펀드의 성공적인 운영을 주도하겠다는 뜻도 전했다. 특히 지역균형 발전을 위해 투자대상 검토 시 지역 프로젝트를 우선 검토·승인하겠다는 방향성도 제시했다.

그는 “신안우이 해상풍력 발전사업을 1호 사업으로 승인했고 2호, 3호 역시 조만간 심의가 진행될 예정”이라며 “올해 승인 목표인 30조원을 조기에 달성하고 그 이상의 성과를 거둘 수 있도록 속도감 있게 업무를 추진하겠다”고 강조했다.

실제 금융위원회는 오는 26일 오후 국민성장펀드 기금운영심의회를 열고 차세대 이차전지 소재 및 첨단반도체 생산기지 구축에 대한 지원안 2건을 심의할 계획이다.

박 회장은 국민성장펀드 추진 속도가 느리다고 지적하자 “제가 보기에도 많이 늦어서 빨리 하자고 채근하고 있다”면서 “메가 프로젝트를 상반기 내에 다 승인하는 게 낫지 않겠나”라고 언급했다. 그는 투자 승인과 관련해 생태계 파급 효과와 지역 경제 활성화 효과, 투자 촉진 효과 등이 중요하다면서 “시장의 눈으로 사업성이 있다고 다수가 봐야 눈먼 돈이 되지 않는다”고 강조했다.

산은은 국민성장펀드와 별개로 향후 5년간 총 250조원을 생산적 금융에 투입할 계획이다. 이 과정에서도 지역 사업에 우선 투자한다는 원칙을 가지고 접근하겠다는 방침이다.

산은 자체적으로 투자자산의 비중을 확대하되 국제결제은행(BIS) 비율 등 재무 건전성에 미치는 영향은 세심히 살필 계획이다. 위험가중치(RWA) 기준 완화 등은 금융당국에 요청한 상황이다. 그는 “RWA 가중치가 높다 보니 애로사항이 많다. 금융당국이 적극적으로 풀어줬으면 하는 바람”이라며 “감독당국과 긴밀하게 협의 중인데 그 결과가 3월 중으로는 나오지 않을까”라고 전했다.

이재명 대통령이 생산적 금융과 관련해 산은과 IBK기업은행, 신용보증기금이 협의체를 구성해 협력하라고 지시한 데 대해선 “향후 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 기술보증기금까지도 확장하고자 한다”는 뜻을 전했다. 그러면서 “어떻게 하면 투자가 잘 이뤄질까에 대해 협의하고 벤처기업 육성이나 지방산업 지원 등을 위한 프로그램을 검토하는 등 구체적인 방안을 모색하고 있다”고 부연했다.

박 회장은 산은 부산 이전 대신 추진하는 동남권투자공사 건립과 관련해선 “정부가 결정하는 사안”이라고 선을 그었다. 그는 “정부와 국회가 결정하면 잘 운영될 수 있도록 하겠다”며 “동남권은 해양, 북극항로, 조선, 방산, 원자력 등이 있어서 저희가 협업, 노하우 전수 등 할 수 있는 역할이 많다”고 했다.

아울러 HMM 지분 매각에 대해 “원론적으로 주인을 찾아주는 것이 당연히 맞고 바람직한 방향”이라면서도 “부산 이전이 선결 과제”라고 단언했다.

박 회장은 “매각을 당장 검토하진 않고 완료된 이후 검토해 추진하겠다”면서 “HMM 매각 이슈는 정부 산업정책과도 관련된 사항이기에 상황에 맞춰 타이밍을 조정하는 것이 좋다”고 했다. 그는 한국해양진흥공사와 해양수산부가 3~4월 중에는 부산 이전 완료 계획을 발표하는 것으로 알고 있다면서 “이전 결정이 되면 적극 지원할 계획”이라고 덧붙였다.

지분 매각 방향에 대해선 “가격보다는 앞으로 HMM이 국적선사로서 어떻게 잘 할 것이냐 이런 부분을 많이 생각해야 한다”면서 “해진공이 (지분을) 비슷한 비율로 가지고 있기에 해진공과 협의해 좋은 방향을 도출해야 한다”고 했다.

KDB생명에 대해선 매각 계획이 없다고 밝혔다. 그는 KDB생명을 ‘아픈 손가락’이라고 표현하고는 “좋은 주인을 찾아주는 게 가장 바람직하지만 아직은 매각보다는 경영 정상화가 급선무”라고 강조했다.