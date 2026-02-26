-김포시 분양가, 5년 새 두 배 ‘폭등’… 2026년도 상승세 지속될 것

-청약 시장 “기다릴수록 불리”…김포 경쟁률, 블록별 두 자릿수 등장

김포시 분양가가 5년 새 두 배 이상 폭등하며 신축 국평 기준으로는 “이젠 10억대도 나온다”는 말이 과장이 아닌 분위기다. 문제는 분양가가 한 번 오르면 쉽게 내려오지 않는 구조라는 점이다. 김포에서 내 집 마련을 고민한다면 “기다리면 싸진다”는 기대보다 “타이밍을 앞당겨야 한다”는 경고음이 커지고 있다.

부동산R114자료에 따르면 김포시 분양가는 3.3㎡당 2020년 976만원에서 2025년 2,131만원으로 상승했다. 불과 5년 사이 약 118.3% 급등한 셈이다. 같은 기간 경기도 전체가 1,446만원에서 2,088(약 +44.4%)상승한 것과 비교하면 김포의 상승 속도가 경기도 평균의 2배를 훨씬 넘는 수준이다.

문제는 김포시의 경우 공급 원가와 미래 가치가 동시에 작동하는 ‘더블 상승 압력’ 구조에 있다는 점이다.

한국건설기술연구원에 따르면 지난해 12월 기준 건설공사비지수(잠정치)는 132.75로 역대 최고치를 경신했다. 고금리로 인한 프로젝트파이낸싱(PF) 금융비용 부담까지 더해져 분양가를 낮출 여력이 사실상 소진됐다.

여기에 김포시의 숙원 사업이었던 ‘서울 지하철 5호선 연장(김포검단선)’과 ‘GTX-D 노선’ 등 미래 교통 프리미엄에 대한 기대감이 분양가에 선반영되고 있다. 공급 원가는 오르는데 대형 호재는 수요를 더욱 자극하는 형국인 셈이다.

이에 따라 시장의 시선은 자연스럽게 김포의 신축 분양에 쏠리고 있다. 종합건설사 ㈜대원이 공급하는 ‘김포 칸타빌 에디션(총 612가구)’이 대표적이다. 김포시 북변동 북변2구역 일대에 들어서는 아파트로, 분양가를 전용면적 84㎡ 기준 6억 원대에 책정해 가격 경쟁력을 갖췄다. 특히 김포골드라인 걸포북변역 도보권에 자리하며, 인근에 서울지하철 5호선 감정역(추진 중)이 계획돼 개통 시 여의도·광화문 등 도심 접근성 역시 크게 향상될 전망이다.

분양 관계자는 “연말 연초 관망세 분위기가 있었다면 지금은 상황이 확연히 달라져 계약에 속도가 붙고 있다”라며 “무엇보다 서울 출퇴근이 가능한 입지에서 다시 나오기 어려운 분양가, 우수한 상품성도 갖춰 관심이 높다”고 말했다.