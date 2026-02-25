[헤럴드경제(안)=박정규 기자]안양시에 아동의 참여권을 실질적으로 보장하고 시정 전반에 아동의 목소리를 담을 공식 소통창구가 마련됐다.

안양시(시장 최대호)는 25일 오전 9시 30분 시청 3층 상황실에서 ‘제1기 아동참여위원회(이하 위원회) 위촉식 및 오리엔테이션’을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

위원회는 시가 유니세프 아동친화도시로서 아동의 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 올해 처음 구성한 상설기구이다.

시는 공개모집을 통해 관내 초등학생 24명, 중학교 3명 등 총 27명의 아동을 위원으로 선발했다.

특히 모든 아동의 입장을 대변할 수 있도록 성별·연령·거주지뿐만 아니라 다양한 가정 환경적 요소를 두루 고려해 위원을 균형 있게 위촉했다.

이날 행사는 1, 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 위원 간 친밀감을 높이기 위한 소통의 시간과 ‘아동 참여권의 이해’를 주제로 한 역량 강화 교육이 진행됐으며, 향후 운영 계획에 대한 안내가 이어졌다.

이어진 2부에서는 위촉장 수여식과 함께, 아동 대표 2인의 활동 서약서 낭독을 통해책임감 있는 활동을 다짐했다.

제1기 위원들은 앞으로 2년의 임기 동안 ▷놀이와 여가 ▷안전과 보호 ▷환경 등 3개 분과로 나누어 활동하게 된다.

이들은 아동 관련 정책 제안, 아동권리 홍보 콘텐츠 제작, 정책 제안 발표 등 아동친화도시 조성을 위한 다양한 시책에 주도적으로 참여할 계획이다.

최대호 안양시장은 “아동참여위원회는 아동이 시정의 주체로서 자신의 의견을 당당히 표현하는 공식 소통 창구가 될 것”이라며 “아이들이 제안한 소중한 의견이 정책으로 실현될 수 있도록 시가 적극 지원하겠다”고 말했다.