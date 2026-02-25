[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 철강산업 고용위기 대응에 나선다.

인천시는 25일 고용심의회를 긴급 개최하고 ‘인천 동구 고용위기 선제대응지역 지정 건의(안)’에 대해 심의·의결했다.

동구 지역은 현대제철과 동국제강 등 국내 주요 제강사가 밀집한 철강산업의 핵심 거점이다.

그러나 수입산 저가 철강 유입, 건설경기 장기 침체, 산업용 전기요금 인상, 글로벌 보호무역주의 확산과 미국의 철강 관세 부과 등 복합적 요인이 중첩되면서 생산 가동률 하락과 매출 감소가 지속되고 있다.

특히 최근 현대제철 인천공장이 철근부문 생산설비의 절반을 폐쇄하기로 결정함에 따라 지역 고용에 미칠 영향에 대한 선제적 대응이 필요한 상황이다.

2025년 3분기 기준 주요 철강제품 가동률은 전년 동기 대비 최대 23%까지 감소한 것으로 나타났다.

동구 1차 철강 제조업 피보험자 수 또한 전년 동월 대비 6개월 연속 감소세를 보이는 등 고용지표 악화가 뚜렷한 상황이다.

인천시는 고용정책기본법에 따른 고용위기 선제대응지역 지정 요건인 ▷주된 산업의 존재 ▷고용사정 악화 우려 ▷피보험자 수 감소 여부 등을 종합적으로 검토한 결과 동구가 관련 요건을 충족하는 것으로 판단했다.

이에 따라 인천시는 중부지방고용노동청에 고용위기 선제대응지역 지정 건의서를 제출할 예정이다.

고용위기 선제대응지역 지정은 중부고용노동청 검토와 고용노동부 고용정책심의회 심의를 거쳐 최종 지정 여부가 결정될 전망이다.

동구가 고용위기 선제대응지역으로 지정될 경우 최대 12개월간 고용유지지원금, 국민내일배움카드 등 직업개발지원사업, 생활안정자금 융자 등에 대해 지원 요건 완화 또는 지원 수준 향상 등의 혜택이 제공될 수 있다.