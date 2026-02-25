2월 25일부터 3월 1일까지 운영 그레칼레 모데나 등 주요 모델 전시 그레칼레 모데나·그란투리스모 모데나 시승

[헤럴드경제=서재근 기자] 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티가 오는 3월 1일까지 서울 여의도 IFC몰 L3층에서 ‘라 까사 디 마세라티’ 팝업스토어를 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 팝업은 단순한 전시를 넘어 도심 한복판에 구현한 ‘마세라티의 럭셔리 하우스’로 바쁜 일상과 맞닿은 공간 속에서 이탈리아의 감성과 레이싱 헤리티지를 경험할 수 있도록 구성했다는 게 회사 측의 설명이다.

전시 공간은 ‘메이드 인 이탈리아’ 철학을 기반으로 한 장인정신과 감각적인 디자인 언어를 입체적으로 풀어냈다. 브랜드 대표 라인업인 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘그레칼레 모데나’를 비롯해 오픈 에어링 낭만과 고성능 퍼포먼스를 동시에 구현한 ‘그란카브리오 트로페오’가 관람객을 맞이한다. 특히, 지난해 12월 국내 출시된 슈퍼 스포츠카 ‘MCPURA 첼로’도 전시된다.

여의도 일대를 중심으로 한 도심 시승 프로그램도 운영한다. 시승은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 시승 차종은 마세라티 대표 4인승 그랜드 투어러 ‘그란투리스모 모데나’와 그레칼레 모데나 2종으로 구성된다. 시승 고객은 도심과 한강 인접 구간을 아우르는 코스를 달리며 일상과 스포츠 드라이빙을 넘나드는 이탈리안 럭셔리만의 주행 감성을 직접 확인할 수 있다.

팝업을 기념해 다양한 이벤트도 진행된다. 현장에서 진행되는 퀴즈 이벤트에 참여하면 93년 전통의 이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페와 함께 제작한 ‘마세라티 에스프레소 잔 세트’를 제공한다.

라 까사 디 마세라티 팝업스토어 방문 인증 게시물을 인스타그램에 업로드하면, 추첨을 통해 일리카페 에스프레소 머신을 증정한다. 또한 팝업 스토어에서 차량 구매 상담 및 계약을 진행한 10명의 고객에게는 피아니스트 손열음과 함께하는 BBC 심포니 오케스트라 내한 공연 티켓을 1인 2매 제공할 예정이다. 특히 마세라티 오너가 팝업스토어를 방문할 경우 스타벅스 e카드교환권을 증정해 브랜드 로열티를 강화한다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 “라 까사 디 마세라티는 도심 속에서 고객이 마세라티가 추구하는 럭셔리와 장인정신, 레이싱 DNA를 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “앞으로도 고객과의 접점을 지속해서 확대해 나가며, 마세라티만의 차별화된 가치와 감성을 폭넓게 전달해 나가겠다”고 말했다.