광양만권경제자유구역청 글로벌 소재 강국 도약 현장 방문

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 25일 대한민국 첨단 소재 산업의 새로운 거점으로 떠오른 롯데엔지니어링플라스틱(구 삼박엘에프티) 율촌공장을 방문해 임직원들을 격려하고 현장의 애로사항을 청취했다.

이번 방문은 2024년 순천시 해룡면 신성리 율촌산단 공장 착공과 사명 변경 이후 본격적인 생산 라인 가동과 추가 증설이 진행 중인 현장을 직접 확인하고, 탄소중립 및 디지털 전환(DX)에 대응하는 기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

롯데엔지니어링플라스틱은 지난 2019년 롯데케미칼 대표이사 면담을 시작으로 2021년 전남도, 광양만권 경자청, 순천시, 광양시 등과 투자협약을 체결하며 율촌산단에 착공했으며 총 320명 고용을 창출할 계획이다.

지난해 10월에는 '삼박엘에프티'에서 현재의 사명으로 변경해 롯데 계열사로서의 정체성을 확고히 하고, 글로벌 엔지니어링 플라스틱 전문 기업으로의 도약을 선포했다.

​현장 보고에 따르면, 율촌공장은 현재 11기의 엔지니어링 플라스틱(EP) 생산라인 설치를 완료했으며, 올해 1월부터 9월까지 12기의 생산라인을 추가 설치해 연간 50만 톤(t) 규모의 국내 최대 단일 컴파운드 생산 공장으로 거듭날 예정이다.

이어진 간담회에서 구충곤 청장은 기업 측의 애로사항을 경청하며 적극적인 행정 등 지원을 약속했다.

구충곤 광양만권경제청장은 격려사를 통해 “글로벌 플라스틱 시장에서 우리 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 친환경 소재 선점과 디지털 전환이 필수적”이라며, “롯데엔지니어링플라스틱이 선제적으로 추진 중인 고기능 슈퍼 엔지니어링플라스틱 제품군 개발 및 AI 활용 설계는 매우 고무적”이라고 평가했다.