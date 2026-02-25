신탁 3사 공동 참여하는 초대형 프로젝트 동의서 징구 2개월 만에 시행자 지정 신청

[헤럴드경제=신혜원 기자] 코리아신탁은 지난 13일 수원특례시에 우만(가)구역 재개발정비사업의 정비구역 지정 및 사업시행자 지정 신청을 완료했다고 25일 밝혔다.

우만(가)구역은 코리아신탁과 대한토지신탁, 우리자산신탁 등 신탁 3사가 공동 참여하는 초대형 프로젝트다. 수원특례시 팔달구 우만동 503-7번지 일대 22만1791㎡ 부지에 지하 3층~지상 49층, 총 4164가구 규모의 공동주택을 조성하는 사업으로 수원특례시 내 정비사업 후보지 중 최대 면적이다.

수원월드컵경기장, 수원화성 산책로 등 녹지, 문화자원과 인접해 있고 사업지 인근으로 신분당선 연장과 동탄인덕원선 개통이 예정된 수원월드컵경기장역이 위치해 강남·판교 등 주요 업무지구로의 접근성이 향상될 것으로 전망된다. 광교신도시와 우만동, 팔달구의 기존 상권을 함께 누릴 수 있다.

우만(가)구역 재개발사업은 초기 단계부터 주민들의 높은 참여와 지자체의 행정 지원이 더해지며 재개발 사업 중에서도 이례적인 속도로 추진되고 있다. 지난해 4월 정비사업 후보지 신청 당시 75.7%라는 높은 주민 동의율을 기록하며 사업 추진의 기반을 마련했고, 같은해 10월 수원특례시 정비사업 후보지로 최종 선정됐다.

특히 추진준비위원회와 코리아신탁·대한토지신탁·우리자산신탁 등 신탁 3사는 토지 등 소유자가 2000여 명에 달하는 대규모 재개발 사업임에도 후보지 선정 이후 동의서 수집에 착수해 불과 2개월여 만에 정비구역 지정 및 사업시행자 지정 신청 요건을 충족시켰다.

지정개발자 특례가 적용되는 우만(가)구역 재개발 사업은 조합설립 절차를 생략하고 정비계획 수립과 사업시행계획 인가를 병행할 수 있다. 아울러 신탁사가 사업시행자로 직접 참여함으로써 전문성이 더해져 사업의 안정성과 투명성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

코리아신탁 관계자는 “이번 정비구역 및 사업시행자 지정은 주민들의 열망과 수원특례시의 체계적인 행정 지원, 그리고 신탁 3사의 축적된 사업 수행 경험이 한데 모인 결실”이라며 “수원특례시를 대표하는 랜드마크 단지를 조성한다는 책임감을 가지고 인허가부터 분양, 준공에 이르기까지 모든 과정을 신속하고 투명하게 추진해 나가겠다”고 말했다.