[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도 순천만천문대에서 ‘개기월식’을 맞아 시민과 관광객을 위한 특별 관측 및 교육 프로그램인 ‘2026 Red Moon: 순천만의 붉은 밤’을 개최한다.

정월대보름과 겹치는 3월 3일로 예정된 이번 월식은 달이 지구의 그림자에 완전히 가려지며 평소보다 어둡고 붉게 변하는 ‘블러드 문(Blood Moon)’ 현상을 관찰할 수 있는 절호의 기회다.

순천만천문대는 주변에 높은 건물이 없는 갯벌에 자리하고 있어 광공해가 적어 전남 지역에서 월식 전 과정을 가장 선명하게 관측할 수 있는 최적지로 꼽힌다.

행사는 당일 오후 6시 30분 전문가의 특강 ‘달이 숨바꼭질하는 이유’로 문을 연다.

월식이 일어나는 과학적 원리와 함께 이번 월식이 갖는 천문학적 의미를 초등학생부터 성인까지 누구나 이해하기 쉽게 풀어낼 예정이다.

강연 이후에는 천문대 옥상 관측실에서 고성능 천체망원경을 이용한 본격적인 관측 프로그램이 진행된다.

참가자들은 지구 그림자에 달이 서서히 가려지는 순간부터 붉게 물드는 개기월식까지의 전 과정을 관측할 수 있다.

또한 붉은 달을 배경으로 참가자가 직접 스마트폰으로 촬영할 수 있는 포토존을 운영해 특별한 추억을 남길 수 있도록 했다.

이 밖에도 부럼깨기와 대보름 소원 빌기 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 정월대보름 체험 행사도 예정돼 있다.

천문강연은 순천만습지 홈페이지(별빛체험)를 통한 사전 예약제로 운영되며, 일반 월식 관측은 오후 7시30분 이후 천문대를 방문하는 시민 누구나 참여 가능하다.

다만, 기상 악화로 관측이 어려울 경우 실내 강연 프로그램로 대체된다.