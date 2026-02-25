서울 중구서 ‘도시형소공인의 날’ 선포 기념 소통 원자재·판로·작업환경 개선 등 정책 건의 청취

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단(이하 소진공) 인태연 이사장이 25일 오전 서울 중구 구민회관에서 열린 ‘서울 도시형소공인의 날’ 선포식을 기념해 간담회를 개최하고 도시형소공인들과 현장 소통에 나섰다.

이번 간담회는 서울시 도시형소공인 활성화를 위해 ‘서울 도시형소공인의 날’ 지정 추진을 논의하고 이를 기념하기 위해 마련됐다. 자리에는 인태연 이사장을 비롯해 전국도시형소공인연합회 회장, 각 지부 대표 등 20여 명이 참석했다.

간담회에서는 도시형소공인을 대상으로 소진공의 주요 지원사업을 안내하고, 현장에서 체감하는 애로사항과 정책 개선 의견을 청취했다.

참석자들은 원자재 가격 상승에 따른 경영 부담, 판로 확대의 어려움, 작업환경 개선 필요성 등을 주요 현안으로 제시했다. 이와 함께 도시형소공인 경쟁력 강화를 위한 제도적 지원과 현장 맞춤형 지원 방안에 대해 의견을 공유했다.

인태연 이사장은 “소공인은 숙련된 기술력과 장인정신을 바탕으로 지역 산업 생태계를 지탱하는 중요한 주체”라며 “공단은 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 실질적으로 도움이 되는 지원을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.