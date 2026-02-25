- 지식재산처, 우수 지역지식재산센터 시상 및 소통 간담회 개최 - 충북지식재산센터 최우수 영예, 지역 맞춤형 IP 지원 성과 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 25일 소노벨 천안(충남 천안시)에서 ‘2026년 지역지식재산센터 소통 워크숍’을 개최하고, 지역 산업과 기업의 지식재산 경쟁력 제고에 기여한 우수 센터와 컨설턴트에 대한 시상을 실시했다.

이번 행사는 전국 28개 지역지식재산센터(RIPC)의 우수 성과를 공유하고, 지방시대 국가균형성장 전략에 발맞춰 지식재산을 지역주도 성장의 핵심동력으로 육성하기 위한 정책 방향을 공유하고 현장과의 소통을 강화키 위해 마련했다.

지역지식재산센터는 지역 소상공인과 중소기업의 지식재산 애로사항을 해소하고, 지식재산 기반 창업ㆍ사업화ㆍ수출 지원사업을 수행하는 지식재산 전문기관이다. 각 센터에는 풍부한 실무 경험과 전문성을 갖춘 컨설턴트들이 상주하여, 특허ㆍ상표ㆍ디자인 상담부터 유관기관 사업 연계까지 원스톱으로 지원하고 지역 산업의 실질적 성장을 뒷받침하고 있다.

올해는 지역 현장의 성과 확산을 위해 시상 규모를 확대하여 총 10개 센터와 10명의 우수 컨설턴트를 시상한다. 최우수 센터에는 지역 특화산업과 연계한 집중 IP 전략지원으로 탁월한 성과를 거둔 충북지식재산센터가 선정됐다.

우수 센터에는 부산지식재산센터와 경남서부(진주)지식재산센터가 선정돼 지식재산처장상을 수상한다. 또한 현장에서 기업과 밀착 지원을 이어오며 지역기업의 성장을 이끈 우수 컨설턴트 10명도 수상의 영예를 안게 됐다.

이번 사례 공유를 통해 지역 맞춤형 지식재산 전략이 실제 기업 성장과 매출 증대로 이어진 성과들이 전국으로 확산될 것이란 기대다.

아울러 워크숍에서는 지식재산처장이 지역 현장 최일선에 있는 센터장과 컨설턴트들과 직접 마주 앉아, 지식재산 기반 지역주도 성장 전략과 센터 고도화 방향을 논의하는 정책 소통의 장도 마련했다.

김용선 지식재산처장은 “지식재산은 지역이 스스로 성장 동력을 만들어가는 가장 강력한 정책수단”이라며, “지역기업이 지식재산을 통해 새로운 성장의 돌파구를 마련하고 글로벌 무대로 뻗어 나갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.