김동연 지사 뜻 따라 킨텍스 대관 취소되자 “대장부는 소인배와 싸우지 않는다” 호통

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘윤어게인’과 ‘부정선거 음모론’을 주장해 온 전 한국사 강사 전한길 씨가 3·1절에 맞춰 개최하려던 ‘윤어게인’ 콘서트가 장소 대관 차질로 무산 위기에 처하자 돌연 오세훈 서울 시장을 소환했다.

전씨는 24일 유튜브 라이브 방송에서 “오세훈 시장이 우파고, 보수주의 시장을 자처한다면 부탁드린다. 좌파들의 압박에 못 하는 (윤어게인) 콘서트를 오세훈 시장이 나서서 서울시에서 할 수 있게 해달라고 요청드린다”며 “답변을 해달라”라고 말했다.

그러면서 오 시장을 향해 반말로 “니 우파냐 좌파냐”, “진보냐 보수냐”, “반국가 세력이냐”며 콘서트 개최에 협조할 것을 압박했다.

앞서 김동연 경기지사는 다음달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 전 씨가 개최하려던 ‘3·1절 기념 자유 음악회’를 사회 통념에 반한다고 보고 킨텍스 측에 대관 취소를 요청했다.

킨텍스는 경기도가 정부, 고양시와 함께 공동 출자해 세운 지방 출자·출연 기관으로, 경기도에 관리·감독권이 있다. 김 지사는 더불어민주당 소속이다.

이에 킨텍스는 애초 순수 문화 공연 목적의 대관 신청이 허위였음을 지적하며, 지난 23일 전 씨 측에 대관 취소를 통보했다.

전 씨는 지난해 12월 오세훈 시장이 국민의힘에 윤석열 전 대통령의 내란 사태에 대한 사과를 요구하자 오 시장을 지지하지 않겠다며 각을 세운 적이 있다.

그럼에도 전 씨는 “많은 애국 보수 시민들이 하나 돼서 함께 윤석열 전 대통령을 지키자”며 오 시장과 국민의힘 지도부의 콘서트 참석을 독려 했다.

전 씨는 킨텍스 대관 취소를 요청한 김 지사를 향해 “대장부는 소인배와 논하거나 싸우지 않는다”고 했다.

또한 계약관계에 따라 콘서트 협력업체에 이미 비용을 지급했다면서 시청자들을 향해 “자유 구독료를 탄탄하게 주시라. 중국 돈은 받지 않는다”며 후원금을 요청하기도 했다.