13개 외국어·사진으로 주문 편의 비건 등 맞춤 주문, 더치페이 기능

KT는 오는 3월 열리는 MWC26에서 테이블오더 서비스 ‘하이오더’를 ‘광화문 직장인의 하루’ 콘셉트로 공개한다고 25일 밝혔다. MWC26은 내달 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다.

KT는 한국의 외식 문화를 디지털 기술과 접목, ‘K-외식 테크’의 경쟁력을 전 세계 시장에 알리겠단 방침이다.

하이오더는 매장 테이블에 설치된 태블릿을 통해 주문과 결제를 한 번에 처리하는 서비스다. 하이오더는 지난 2023년 5월 출시 이후 외식업을 넘어 호텔, 병원, 산후조리원, 레저시설 등 다양한 업종에 도입되고 있다.

KT는 이번 전시에서 관람객이 하이오더 단말기를 통해 직접 메뉴를 주문하는 경험을 선보인다. 관람객은 태블릿 화면에서 떡꼬치와 유자에이드를 선택하고, 결제까지 완료하는 과정을 체험할 수 있다.

아울러 KT는 K-문화 확산으로 한국을 찾는 외국인 방문객이 증가하는 만큼, 13개 외국어를 지원해 글로벌 고객도 쉽게 주문할 수 있도록 준비했다. 하이오더 화면에서 언어 전환이 가능할 뿐만 아니라, 음식 사진을 보여주는 사용자 환경(UI)도 제공한다.

이 외에도 KT에 따르면 하이오더는 인공지능(AI) 기반 이미지 생성 기능을 탑재했다. 이로써 이용자는 신메뉴 이미지를 제작해 적용할 수 있다. 또 비건, 알레르기 등 세부 옵션 설정 기능으로 주문 정확도를 높였다. 테이블에서 선택할 수 있는 더치페이(분할 결제) 기능도 제공해, 단체 방문 상황에서도 편리하게 결제할 수 있다.

강이환 KT 소상공인사업본부장은 “하이오더는 한국 매장의 일상적인 디지털 경험을 글로벌 표준으로 확장해 나가는 플랫폼”이라며 “MWC를 통해 K-외식 테크의 경쟁력과 소상공인 디지털 전환 사례를 전 세계에 알릴 계획”이라고 말했다. 차민주 기자