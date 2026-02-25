현대차그룹, 무인소방로봇 4대 기증 추후 100대까지, 피지컬 AI 학습도 현대로템 무인차량 ‘HR-셰르파’ 기반 방수포·자체분무·시야개선카메라 등

“오늘 기증하는 무인소방로봇은 현대차그룹의 핵심 기술을 집약한 장비로, ‘사람을 살리는 기술’이라는 공동의 목표를 구현한 새로운 모빌리티입니다.”(정의선 현대자동차그룹 회장)

현대차그룹이 무인소방로봇을 통해 국민과 소방관의 안전을 지키기에 나섰다. 무인소방로봇을 고위험 화재 현장에 소방관보다 먼저 투입해 효과적으로 화재를 진압하는 것은 물론 소방관의 위험을 최소화하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 24일 경기도 남양주에 위치한 수도권119특수구조대에서 정의선 현대차그룹 회장, 성 김 사장, 이용배 현대로템 사장, 김승룡 소방청 소방청장 직무대행, 이진호 기획조정관 등 주요 관계자가 참석한 가운데 무인소방로봇 기증 행사를 가졌다.

현대차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇은 원격 주행이 가능한 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’에 화재 진압 장비들을 탑재해 제작됐다.

정 회장은 “소방관들이 생명을 구하기 위해 망설임 없이 현장에 뛰어드는 모습은 우리 사회가 지켜야 할 가치가 무엇인지 일깨워 준다”며 “무인소방로봇이 한 발 먼저 투입돼 소방관들의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로 100대를 더 만들어 전국 소방서에 공급해 소방 업무에 도움이 되고자 한다”고 덧붙였다.

김승룡 소방청 소방청장 직무대행도 “오늘 재난 대응의 역사를 새롭게 쓰는 패러다임의 대전환을 마주하고 있다”며 “무인소방로봇은 소방대원이 들어갈 수 없는 극한의 환경에서 행동 데이터를 수집하고, 이 데이터를 바탕으로 더욱 정교한 재난 대응 플랫폼으로 발전해 나갈 것”이라고 설명했다.

이날 행사에서 현대차그룹은 소방청과 함께 개발한 원격 화재 진압장비 무인소방로봇 4대를 소방청에 공식 기증했다.

2대는 수도권 및 영남 119특수구조대에 각 1대씩 미리 배치돼 화재 현장에 실전 투입되고 있으며, 나머지 2대는 다음 달 초 경기 남부 및 충남 소방본부에 각 1대씩 추가 배치될 예정이다. 소방청은 재정 여건 등을 고려해 향후 100대까지 무인소방로봇을 확대할 계획이다.

무인소방로봇은 현대로템의 전동화 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’에 다양한 화재 진압 장비를 탑재해 제작됐다. ▷방수포 ▷자체 분무 시스템 ▷시야 개선 카메라 ▷원격 제어기 등을 활용해 고열과 짙은 연기에도 소방관을 대신해 원격 화재진압 임무를 수행할 수 있는 것이 특징이다.

장비 전면부에 탑재된 방수포는 화재 진압의 핵심 요소로, 직사 및 방사 형태로 방수 제어가 가능한 노즐이 적용됐다. 이를 통해 발화점을 직접 타격해 화재 확산을 막고, 소방관들의 건물 진입 전 추락 위험물들을 사전에 타격해 안전을 확보할 수 있다.

자체 분무 시스템은 장비를 둘러싸고 있는 분무 노즐로 미세 물 입자를 지속 분사함으로써 장비 외부에 수막을 형성하고 화염 및 고열로부터 장비 몸체를 보호하는 역할을 한다. 이 시스템을 통해 무인소방로봇은 섭씨 500~800도에 육박하는 환경에서도 장비 온도를 섭씨 50~60도로 낮춰 화재 현장 근거리에서도 원활한 소방 작업이 가능하다.

전면부 상단에 탑재된 시야 개선 카메라는 적외선 센서를 기반으로 불길과 짙은 연기 속에서도 발화 지점이나 구조 대상자를 식별할 수 있도록 돕는다. 원격 제어기는 무인소방로봇과 무선 통신으로 연결돼 현장 영상을 실시간으로 전달하고, 장비 운용자는 이를 바탕으로 화재 현장 상황과 장비를 모니터링하며 원격 주행, 소방 운용 등을 제어한다.

현대차그룹과 소방청은 무인소방로봇이 소방관의 접근이 어려운 대형 화재나 구조물 붕괴 우려가 있는 화재 현장에서 초동 진압뿐만 구조대원의 진입 여부를 판단하는 과정에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 내연기관 소방 차량과 달리 산소가 부족하고 밀폐된 지하 화재 현장에도 효과적으로 투입 가능하다는 설명이다.

현대차그룹은 지난 2023년 전국 소방본부에 ‘소방관 회복지원차’ 10대를 기증하는 등 소방청과 긴밀한 협력을 이어가고 있다. 지난 2024년에는 배터리 팩에 구멍을 뚫어 물을 분사하는 관통형 전기차 화재 진압 장비 ‘EV 드릴 랜스’를 개발하고 총 250대를 소방청에 전달했다.

현대차그룹은 오는 6월 정식 개원 예정인 국내 최초 소방관 전문 의료기관, 국립소방병원(충북 음성군 소재)에 소방관의 치료 및 재활을 위한 차량, 재활장비 등을 기증하기로 하는 등 앞으로도 소방 지원 활동을 적극 이어갈 계획이다.

정 회장은 “올해 6월 개원하는 국립소방병원에는 차량과 재활장비를 지원해 소방관분들의 빠른 회복에도 힘을 보탤 것”이라며 “앞으로도 소방관 여러분들이 더욱 안전한 환경에서 임무를 수행하실 수 있도록 필요한 기술과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

남양주=권제인 기자