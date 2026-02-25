주도 테마 ETF·단기채에 절반씩 투자 목표 수익률 7% 달성 시 채권형 중심으로 전환 3월 6일까지 모집…3월 9일 설정 예정

[헤럴드경제=김유진 기자] 한화자산운용은 ‘한화다이내믹집중매수EMP목표전환형 펀드’를 모집한다고 25일 밝혔다.

해당 펀드는 미래 시장을 주도할 국내 상장 테마 상장지수펀드(ETF)와 한국 단기채 ETF에 각각 절반씩 투자하는 EMP(ETF Managed Portfolio) 구조의 상품이다. 급변하는 시장 환경 속에서 주도 테마에 대한 선제적 대응을 추구하는 동시에 단기채 ETF를 통해 금리 변동성 방어를 병행하도록 설계된 점이 특징이다.

목표 전환 수익률은 7%로 설정됐다. 목표 수익률 달성 시 단기채 ETF 중심의 포트폴리오로 전환돼 수익 변동성을 낮추는 방식이다.

이 펀드는 약 10~15개 내외의 주요 테마 ETF를 선별해 집중 투자할 계획이다. 대표 투자 테마로는 국내 대표 지수, 반도체, 피지컬 AI, 전력, K-방산 등이 제시됐다. 재무제표, 성장 전망, 투자 현황, 주가 흐름 등을 기반으로 하는 바텀업 방식의 종목 분석을 통해 테마를 선정한다는 설명이다.

테마형 ETF의 경우 편입 비중 상위 종목에 대한 집중도가 높은 특성이 있어 ETF 내 주요 구성 종목의 이익 성장률, 변동성, 주가 흐름 등을 바탕으로 매매 시점을 판단할 수 있다는 점도 운용 전략으로 언급된다.

왕승묵 한화자산운용 해외주식운용팀장은 “종목 분석 기반의 바텀업 방식으로 테마를 선정할 경우 주도 테마 매수 지연이나 모멘텀 약화 구간에서의 자금 장기 묶임 등에 따른 기회비용 발생 가능성을 낮출 수 있다”고 설명했다.

이 펀드는 모집 기간이 정해진 폐쇄형 상품으로, 이달 23일부터 다음달 6일까지 신한은행, 교보증권, 하나증권, 한화투자증권 및 한화자산운용 PINE 애플리케이션을 통해 가입 가능하다. 최종 모집 금액을 바탕으로 다음달 9일 설정될 예정이다.