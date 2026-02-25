[헤럴드경제=이원율 기자]영화 ‘기숙사 대소동’, 드라마 ‘리지 맥과이어’ 등에 출연한 할리우드 배우 로버트 캐러딘이 세상과 등졌다. 향년 71세.

23일(현지시간) 미 연예매체 데드라인은 양극성 장애(조울증)를 20년간 앓은 캐러딘이 별세했다고 전했다.

유족은 성명을 내고 “우리의 사랑받는 아버지이자 할아버지, 삼촌, 형제 로버트가 세상을 떠났다는 소식을 전하게 돼 깊은 슬픔을 느낀다”며 “그는 거의 20년간 양극성 장애와 싸웠다. 그런 용감함을 기리고 싶다”고 했다.

캐러딘은 1954년에 출생했다. 호러·스릴러 전문 배우로 알려진 존 캐러딘의 막내 아들이었다.

데뷔는 1972년 영화 ‘카우보이’로 했다.

캐러딘의 아버지뿐 아니라 형들도 할리우드에서 배우로 활약했다. 특히 고(故) 데이비드 캐러딘은 쿠엔틴 타란티노 감독의 ‘킬 빌’에서 주인공 ‘빌’로 열연했다. 그는 지난 2009년 6월 태국 방콕의 한 호텔에서 사망해 팬들에게 충격을 줬다.

형제 키스 캐러딘은 ‘내쉬빌’, ‘크리미널 마인드’, ‘덱스터’ 등이 출연했다.

캐러딘은 형제들과 비교하면 상대적으로 이름이 덜 알려져 있었다. 그런 그는 영화 ‘기숙사 대소동’(1984)로 대중에게 눈도장을 찍었다. 당시 그는 괴짜 주인공 루이스 역을 맡아 연기했다.

캐러딘은 2000년대 인기 청소년 TV 시리즈 ‘리지 맥과이어’에서 아버지 역할도 소화했다.

‘리지 맥과이어’에서 캐러딘의 딸 연기를 한 힐러리 더프는 사회관계망서비스(SNS)에서 “가슴이 아프다. 맥과이어 가족은 항상 따뜻하고, 극 중 부모님에게 항상 보살핌을 받는다고 느꼈다”며 “로버트가 고통을 겪었다는 점을 알게 돼 매우 슬프다”고 했다.

캐러딘은 뉴욕주 뉴욕시에서 별세한 것으로 알려졌다. 연기 경력은 55년가량이다.