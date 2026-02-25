[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부가 울진군민을 위한 봄맞이 문화공연을 마련했다.

25일 한울원자력본부에 따르면 다음달 11일 오후 7시 연호문화센터에서 제1회 한울다누림컬쳐데이 ‘봄을 여는 시네마 오케스트라’를 개최한다.

이번 공연은 영화 음악을 테마로 기획했다. 케이팝 데몬 헌터스와 디즈니 애니메이션 등 다양한 작품의 OST를 서울 페스타 필하모닉 오케스트라의 연주로 감상할 수 있다.

영화 속 명장면을 떠올리게 하는 OST를 오케스트라 선율로 선보이며, 클래식을 보다 친숙하게 즐길 수 있는 무대를 선사할 예정이다.

여기에 다누림한울림 버스킹 공연단 소속 가수 아띠클래식의 보컬이 더해지며 풍성한 사운드와 감동적인 무대를 만끽할 수 있을 것으로 기대된다.

공연 관람 대상은 울진군민으로 총 700석 규모로 온라인 사전 예약을 통해 신청 받는다.

예약 방법과 세부 안내는 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램을 통해 확인할 수 있고, 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.

이세용 본부장은 “앞으로도 일상에 자연스럽게 스며드는 문화 프로그램을 지속적으로 선보여 울진의 사계절을 더욱 풍성하게 만들겠다”고 강조했다.