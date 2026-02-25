구역당 평균 일반분양 47가구 늘어

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 도입한 ‘사업성 보정계수’가 시행 1년여 만에 재개발·재건축 정비사업 57곳에 적용되면서, 사업성 부족으로 답보 상태였던 사업장들이 다시 추진 동력을 얻었다. 특히 노원·도봉 등 강북권과 서남권 일대에서 제도 효과가 집중되며 정비사업 사업성이 개선됐다.

25일 서울시는 현재까지 도시계획위원회 심의를 통과한 57개 단지에서 일반분양 물량이 구역당 평균 47가구 늘어 조합원 분담금 경감 효과로 이어졌다고 밝혔다. 특히 수혜 구역 57곳 가운데 54곳(95%)이 강북권 30곳과 서남권 24곳에 집중돼 지역 간 사업성 격차를 줄이는 데 효과가 나타났다는 평가다.

사업성 보정계수는 분양수익을 기대하기 어려운 지역의 사업성을 높이기 위해 지가, 기존 주택 규모, 과밀 정도 등을 반영해 허용용적률을 최대 2배까지 높여주는 제도다. 서울시는 2024년 9월 ‘2030 도시·주거환경정비기본계획’을 개정해 제도를 도입해 지난해부터 본격 시행했다.

도봉구 ‘방학신동아1단지’ 재건축은 사업성 보정계수 2.0을 적용받아 허용용적률 인센티브가 20%에서 40%로 확대됐다. 이에 따라 분양 가능한 가구 수가 148가구(3671가구→3819가구) 늘고, 조합원 1인당 분담금이 약 3800만원 줄어들 것으로 추산된다.

올해부터는 노원구 상계(1·2단계)·중계·하계 일대 택지개발지구 단지들의 재건축이 본격 추진될 것으로 예상되면서, 사업성 보정계수 적용 단지가 늘어날 전망이다. 해당 지역은 1980년대 ‘주택 200만 가구 공급’ 정책으로 조성된 대규모 택지개발지구로, 정비계획 수립 과정에서 보정계수 혜택이 적용될 예정이다.

한편 서울시는 보정계수 산출의 기준이 되는 ‘2025년 평균 공시지가’를 공고하며 사업 예측 가능성을 높이겠다고 밝혔다. 공고된 평균 공시지가는 재건축 ㎡당 약 804만원(804만3979원), 재개발 ㎡당 약 630만원(630만2982원)이다. 사업성 보정계수는 직전년도 평균 공시지가와 해당 구역의 공시지가 비율로 산출된다.

최진석 서울시 주택실장은 “정비 사각지대를 해소하기 위해 마련한 사업성 보정계수 제도가 강북과 서남권 정비사업의 돌파구가 되고 있다”며 “사업성 개선과 함께 정비사업 전 과정에 촘촘한 공정관리를 진행해 시민에게 적기에 주택이 공급되도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.